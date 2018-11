Las series más espeluznantes y terroríficas para ver este Halloween

The Walking Dead (9 temporadas, Netflix, HBO)

La apocalíptica serie de zombis por excelencia, coproducida por AMC y FOX, estrenó su primera temporada en la noche de Halloween de 2010. Mucho ha cambiado desde entonces una ficción que tuvo como punto de partida el despertar de un coma de su protagonista, el oficial de Policía Rick Grimes (interpretado por Andrew Lincoln). Tras «volver a la vida», se da cuenta de que la civilización ha desaparecido tras un fenómeno paranormal que hace que los muertos revivan para atacar a las personas vivas, que se convierten en «caminantes muertos» («walking dead», en inglés).

El protagonista logra encontrar a su familia y se erige como el líder del grupo de supervivientes, cuyas anécdotas narra la exitosa ficción. Las ocho primeras temporadas se pueden ver a través de Netflix y HBO, mientras que la novena, actualmente en emisión, solo se puede ver por FOX, canal disponible en las principales plataformas de pago.

Scream (2 temporadas, Netflix)

Adaptación televisiva de la exitosísima saga de terror creada por Kevin Williamson y Wes Craven. Original de MTV, la trama se centra en la pequeña villa de Lakewood, en la que una joven es asesinada y abre la veda para un aterrador exterminador en serie, que tiene como objetivo acabar con un grupo de estudiantes del instituto de la ciudad.

Protagonizada por Willa Fitgerald, Amadeus Serafini, Carlson Young, Bex Taylor-Klaus y John Karma, la serie fue confirmada en abril de 2017 por una tercera entrega de capítulos, coproducida por Netflix y MTV, que debería haberse estrenado hace más de un año. Sin embargo, varios acontecimientos, como el escándalo de Harvey Weinstein, productor de la serie, han propiciado que todavía no haya visto la luz. Las dos primeras entregas están disponibles en Netflix.

Penny Dreadful (3 temporadas, Movistar+)

Agonizante serie ambientada en la Inglaterra victoriana de Frankenstein, Dorian Gray, Drácula y compañía. La trama se centra en la búsqueda de la joven Mina Murray (interpretada por Olivia Llewellyn), cuya misteriosa desaparición tratan de resolver su padre, el explorador Sir Malcolm Murray (Timothy Dalton).

En su premisa, le ayudarán la vidente Vanessa Ives (Eva Green), el pistolero Ethan Chandler (Josh Hartnett) y el mismísimo doctor Victor Frankenstein (Harry Treadaway). Las tres temporadas de la ficción, que contó con episodios dirigidos por Juan Antonio Bayona, están disponibles en Movistar+.

American Horror Story (8 temporadas, Netflix)

La antológica serie, reminiscente de «Black Mirror», «Expediente X» o «La dimensión desconocida» –otras tres buenas opciones para este Halloween, por cierto– cuenta en cada temporada una historia totalmente distinta, al más puro estilo «Fargo» y «True Detective».

Aunque la mayoría de sus tramas no son de terror al uso, la horripilante atmósfera que envuelve a todas ellas la convierten en una ficción de lo más espeluznante. Cuatro de sus siete temporadas están disponibles en Netflix, mientras que la octava, actualmente en emisión, se puede ver en exclusiva en España a través de FOX.

El exorcista (2 temporadas, HBO, Amazon Prime Video)

Adaptación televisiva del terrorífico filme homónimo de William Friedkin y de la novela de William Blatty de 1971. La serie se centra en la maldición que sufre Ángela (interpretada por la ganadora del Óscar Geena Davis), una mujer que no ha conseguido alejar al mal de su interior.

Para expulsarlo, precisa de la ayuda de dos sacerdotes: el Padre Tomás Ortega (Alfonso Herrera) y el Padre Marcus Keane (Ben Daniels). Las dos temporadas de la serie están disponibles en HBO y Amazon Prime Video.

Hannibal (3 temporadas, Netflix)

Esta angustiosa y maquiavélica ficción de la NBC se centra en la trama conjunta del analista de crímenes del FBI Will Graham (Hugh Dancy) y del doctor caníbal Hannibal Lecter, interpretado en la gran pantalla por Anthony Hopkins pero al que en la televisión da vida Mads Mikkelsen.

Ambos comienzan a investigar varios crímenes perpetrados por un despiadado asesino en serie. Tensión e inquietud en su máximo apogeo y terror psicológico en cantidades industriales vertebran una serie cuyas tres entregas están disponibles en Netflix.

The Terror (1 temporada, AMC)

Serie original de AMC que cuenta la historia real de la conocida como Expedición Franklin, fallida misión del Imperio Británico al Ártico a mediados del siglo XIX y que terminó con 129 de los mejores oficiales ingleses de la época desaparecidos a bordo de dos de los buques de referencia de la Marina. Nunca se volvió a saber nada de ninguno de ellos, pero Dan Simmons reconstruyó su historia en la novela «El Terror», que toma su título en el nombre de uno de los dos buques –¡qué ironía!– de aquel viaje. Atrapados en el hielo, los tripulantes de los dos buques deberán luchar contra los elementos por intentar sobrevivir al frío, el hambre, las durísimas condiciones... e incluso a ellos mismos.

Algo a lo que no ayudará un magnánimo depredador que les acecha en todo momento y que llevará a los marineros a una lucha extrema por la supervivencia. Y es que como aseguró uno de los protagonistas, Tobias Menzies (que interpreta al Capitán James Fitzjames), a ABC en una entrevista: «Cuando les llevas al extremo, los hombres se vuelven bestias». La primera temporada estaba disponible hasta hace solo unos meses en Movistar+, pero ahora solo puede verse a través del canal AMC. La ficción cuenta con un reparto de muchos quilates, que además de Menzies lo encabezan actores tan consagrados como Ciarán Hinds, Jared Harris e Ian Hart.

Riverdale (3 temporadas, Movistar+)

Inspirada en los clásicos cómics de «Archie», «Riverdale» es, con permiso de «Élite», la gran serie adolescente del momento. La trama se centra en un grupo de adolescentes inmersos en una singular vorágine de asesinatos y misterios, con ese «salseo» que tanto gusta y con los protagonistas coqueteando con los tabús típicos de la edad, como las drogas y el sexo. La ficción, que ha encumbrado a K.J. Apa, Lili Reinhart o Camila Mendes como iconos en todo el planeta ha servido también para reavivar el talento de «viejas glorias» como Luke Perry, Mädchen Amick, Cole Sprouse o Skeet Ulreich.

En Estados Unidos la serie está disponible en Netflix, pero en España sus tres temporadas (la última, actualmente en emisión) solo pueden seguirse a través de Movistar+. Netflix, de hecho, fichó a su creador, Roberto Aguirre-Sacasa para llevar a cabo «Las escalofriantes aventuras de Sabrina», una suerte de «spin-off» –sin serlo– de «Riverdale».

La maldición de Hill House (1 temporada, Netflix)

Basada en la novela de mismo nombre de Shirley Jackson, la última gran producción propia de Netflix cuenta la historia de un grupo de hermanos que vuelven a la casa en la que crecieron de pequeños. Una residencia que está encantada y en la que se refleja un pasado al que no quieren hacer frente. La tétrica serie, «estupenda» en palabras del crítico de ABC Hughes, está triunfando en todo el mundo.

«Sus personajes están atrapados entre la casa y la incomprensión racionalista y “científica” de los demás, casi tan angustiosa como las visiones. Los que no ven ni sienten más que lo “normal”, los no sensitivos, no solo dejan solos a los otros, además los convierten en locos y enfermos. Lo despachan todo con una explicación racional, especialmente si no lo pueden comprender», explica Hughes. A falta de confirmación oficial por parte de Netflix, su éxito en la plataforma podría propiciar que la serie tenga una segunda temporada.

Rabia (1 temporada, Amazon Prime Video)

Al más puro estilo «The Walking Dead», Cuatro apostó en 2015 por «Rabia», una serie española que se centraba en la batalla por sobrevivir de un grupo de enfermos terminales procedentes de todo el país que se someten a un peligrosísimo tratamiento experimental. Tras ello, son perseguidos por el Gobierno y terminan todos ellos escondidos en una casa, en la que prácticamente nadie conoce a nadie.

Un «Gran Hermano» a lo grande que puede explotar en cualquier momento, pues todos los supervivientes son susceptibles de que les entre la «rabia» y mutar en peligrosas criaturas. La primera y única temporada de la ficción está protagonizada por actores de primer orden, como Patricia Vico, Carles Francino, Malena Alterio, Paco Tous o Adriana Ozores, a los que se suma una excelente Elisa Mouliaá. Se puede encontrar en Amazon Prime Video, así como en Mitele, la plataforma de vídeo online de Mediaset.