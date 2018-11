Siete series en las que ellas brillan más que los protagonistas

La industria audiovisual está repleta de series de todo tipo. La amalgama entre la que puede decidir el usuario es amplísima, en especial desde la eclosión de plataformas como Netflix, HBO y Movistar+, que producen contenido propio para el disfrute del televidente. Aunque cada serie sigue una trama totalmente distinta, todas ellas tienen algo en común: que se centran en las tramas a través de los ojos de los protagonistas.

Sin embargo, hay varios ejemplos de series en las que varios personajes femeninos, que arrancaron en un segundo plano, terminaron tomando las riendas de la ficción. Netflix estrenó este viernes la sexta y última temporada de «House of Cards», todo un ejemplo del crecimiento de una fémina en una serie y que ahora está protagonizada en solitario por Robin Wright (que interpreta a la presidenta de los Estados Unidos Claire Underwood). Pese a ello, en los inicios de la serie el papel dominante era el del desterrado Kevin Spacey, que en «House of Cards» daba vida a Frank Underwood, el marido de Claire y hombre fuerte del Despacho Oval. Aunque más allá de «House of Cards», hay varias series más en las que «ellas», a pesar de partir desde un rol más secundario, han terminado brillando por encima del resto.