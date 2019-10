Todo lo que se va de Netflix en octubre

Actualizado 01/10/2019 a las 02:04

El catálogo de Netflix nunca deja de sufrir modificaciones. Contenido original o ficciones y películas de otros productores: cada mes, son muchos los lanzamientos que hace la plataforma. Sin embargo, también hay una enorme cantidad de contenido que desaparece paulatinamente de la plataforma de streaming. Durante el mes de octubre son muchos los títulos que dejarán de estar disponibles. Entre ellos aparecen «Modern Family», la saga de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire o «Gladiator».

A continuación, dejamos un listado con todas las series y películas que desaparecerán. Asegúrate de que entre ellos no está tu ficción favorita.

Disponible hasta el 30 de septiembre

«Trigun»

«Asthma»

«The Barkley Marathons: The Race that eats its young»

«Mary’s Land»

«Kate and Mim-Mim»

«La sangre del gallo»

«Secrets of Emily Blais»

«La casa de al lado»

«Bat Pat»

«Fantastic»

«Forks Over Knives»

«My Horrible Boss»

«Erased»

«Your Lie in April»

«XXX: State of the Union»

«Sin City: A Dame to Kill For»

«House»

«The Fall»

«Jojo’s Bizarre Adventure»

«The Nightmare»

«Drunken Master»

«Half Past Dead»

«Begin Again»

«The Remains of the Day»

«Corazón Valiente»

«Miss Congeniality»

«Same Kind of Different as Me»

«Police Academy: Special Edition»

«Sleepless»

«Spider-Man»

«Spider-Man 2»

«Spider-Man 3»

«I Saw the Light»

«Open Season»

«Novitiate»

«Are We There Yet?»

«Sleight»

«Sophie’s Choice»

«Slamma Jamma»

«The Social Network»

«The Lovers»

«The Bronze»

«The Mirror Has Two Faces»

«Easy A»

«Tenkai Knights»

Disponible hasta el 1 de octubre

«Finders Keepers»

«Mr. Dynamite: The Rise of James Brown»

«Gladiator»

Disponible hasta el 2 de octubre

«Jessie»

«The Parent Trap»

«Café Society» expira el 3 de octubre

Disponible hasta el 4 de octubre

«You Laugh But It’s True»

«It was Fifty Years Ago Today! The Beatles: Sgt Pepper And Beyong»

«Detroit»

Disponible hasta el 6 de octubre

«Every Second Counts: The Story of the 2008 CrossFit Games»

Disponible hasta el 8 de octubre

«The Outstanding Woman»

«Secret Healer»

Disponible hasta el 14 de octubre

«LEGO: City»

«Solomon’s Perjury»

«Modern Family»

Disponible hasta el 25 de octubre

«Haikyu!!»

Disponible hasta el 26 de octubre

«Don’t Watch This»