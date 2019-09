Toni Acosta: «Habrá ofendidos, pero no creo que deban ser nuestros censores»

Actualizado 18/09/2019 a las 01:48

Tras el parón veraniego, esta noche vuelve a Telecinco (22.40) «Señoras del (h)AMPA», justo cuando empieza a grabarse la segunda temporada. Toni Acosta (Tenerife, 1972), una de sus protagonistas, anuncia que «vienen curvas». «Lo que les ha pasado es poco comparado con lo que les va a pasar», asegura la actriz tinerfeña. En su regreso, lo primero que hacen es planear el atraco a un bingo.

P - ¿De verdad va a ir a más?

R - Sí, sí. Es muy difícil enterrar un cadáver y acarrear con sus consecuencias. Estas mujeres son incapaces de seguir con su vida cotidiana.

P - La serie es disparatada, pero también tiene anclajes con la realidad y una parte de crítica.

R - Por eso la gente y muchísimas mujeres se identifican con nuestros personajes. Muchas me han dicho que sienten reconocidas, porque también van corriendo a todas partes. Conciliar está bastante complicado. Esa parte de asesinatos, fantasmas y gánsteres, de disparate, se hace verosímil porque lo otro es muy reconocible.

P - Parece claro que el público estaba preparado para admitir historias más atrevidas.

R - Muchas veces infravaloramos al público. Ahora es listísimo e inteligentísimo y consume series de gran calidad en muchas plataformas. Démoselas en abierto. Es momento para darles lo que están pidiendo, series que planteen cosas diferentes, incorrectas, imperfectas...

P - ¿Les llegan luego las protestas?

R - O no lo hacen o las he obviado. Me quité Twitter. Sigo manteniendo mi Instagram porque me parece más amabl. Tenía algo de cebarse, muchas veces sin fundamento. Habrá ofendidos, pero no creo que tengan que ser nuestros censores. No me parece que tengamos que dar un nuevo poder social a las redes para gestionar nuestra ficción. El personaje de Ana Fernández, por ejemplo, es una absoluta maravilla. Iba a decir una palabrota pero estoy empezando a decir menos.

P - En la serie funciona muy bien el equipo de mujeres, siempre tan compenetradas. Parece la selección de baloncesto.

R - La energía que tenemos y lo bien que nos entendemos traspasa la pantalla. Somos un equipazo de mujeres dando caña. Estoy especialmente orgullosa de trabajar con Gloria Muñoz. Tenía la fantasía de coincidir con ella. Y se lo pasa bomba haciendo de Carmena, tan mala. Es la líder.

P - Si el star system funcionara en España, ¿usted sería rica?

R - Qué bonito, por favor, y qué buen titular. Ha habido rachas muy malas y sin embargo ahora tengo una buenísima y estoy haciendo radio, que era otra cosa que tenía por ahí como soñada. No me voy a quejar. No tengo muchísimo dinero, pero tengo trabajo. Estoy muy feliz.

P - Los actores suelen quejarse de que las malas rachas están relacionadas con la edad, pero no parece el caso.

R - En mi caso no. Cuando haces varios trabajos de tele la gente necesita descansar de ti. Y en España no se cobra tanto. Una serie no te da para vivir cuatro años. Siempre me he refugiado en el teatro, mi gran aliado de la vida. Soy mucho de surfear las olas. No soy quejica y busco maneras de seguir proyectando, escribiendo. Pero sí ha habido malas rachas, por supuesto. Está cambiando, pero sigue habiendo malas rachas para las mujeres.

P - ¿Prefiere la satisfacción personal o el respaldo del público?

R - Nos ha sorprendido que este proyecto fuese acogido por tanta gente porque el piloto nació con tres euros. Nos apuntamos todas por fe. es algo que tiene que ver con la edad. Cuando uno empieza, quizá piensa en la repercusión, pero cuando eres mayor puede el placer de hacer algo que te aporte como persona.

P - ¿Ven la serie sus hijos o son demasiado pequeños?

R - El mayor sí. Tiene 15 años. A la peque le rescato los fragmentos más cómicos. Hago trampas, pero tiene más que ver con el tema fantasmas y los miedos nocturnos. Me ocupo de educarles como buen público. Con todo lo que les entra por internet, los padres tenemos una responsabilidad grande de filtrar el contenido. No podemos estar todo el rato con ellos e intento educarles y les digo que se tienen que proteger.

P - Los capítulos ya emitidos se pueden recuperar en otra plataforma. ¿También le afecta como espectadora el cambio de modelo del consumo de televisión?

R - Me encanta ver los trabajos de compañeros, saber dónde están, y el ritmo de vida no me permite verlo cuando está emitiéndose, por lo que lo rescato en las plataformas. «Mujeres del (h)AMPA se puede ver después en Amazon Prime Video, por ejemplo.

P - ¿Qué otras series le gustan y en cuáles querría incluso haber participado?

R - Muchas. Con «Big little lies» lo flipas. De las españolas, me ha encantado hacer un personaje en «Vis a vis», una serie que rompió moldes. De repente, tenías un elenco de veinte mujeres. Me fascinó y me pareció muy valiente, muy atrevido.