Así es el tráiler final de la nueva temporada de «Stranger Things»

Actualizado 21/06/2019 a las 14:15

Quedan menos de dos semanas para que regrese a la televisión «Stranger Things», la exitosa serie de Netflix sobre la pandilla de amigos más famosa de Hawkins, Indiana. El 4 de julio es el día elegido para que la tercera entrega de episodios de la ficción vuelva a Netflix, plataforma que tiene sus derechos en exclusiva.

Una tanda de capítulos en los que los espectadores podrán asistir a nuevas aventuras del peculiar grupo que conforman Once (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughin) y Max (Sadie Sink). Supervisados, como no podía ser de otro modo, por el Jefe de Policía Hopper (David Harbour) y por Joyce (Winona Ryder).

Con la tercera temporada, a la vuelta de la esquina, Netflix ha sacado a la luz el tráiler definitivo de esta última entrega. Una temporada cuya sinopsis oficial, además, es la siguiente:

«Comienza un caluroso verano de 1985 en Hawkins, Indiana. A la salida del colegio, han abierto un nuevo centro comercial, donde se reúnen los jóvenes del pueblo y en particular, el grupo de amigos que ya está en plena adolescencia. Los primeros romances dentro del grupo complican las relaciones y tendrán que encontrar la forma de madurar y permanecer unidos.

Mientras tanto, el peligro se avecina. La ciudad es amenazada por viejos enemigos, Once y sus amigos recuerdan que el mal nunca termina; evoluciona. Ahora más que nunca, tendrán que unirse para sobrevivir, y recordar que la amistad siempre es más fuerte que el miedo».