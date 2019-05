Upfronts: ¿Qué series han sido renovadas y cuáles se cancelan?

FOX

Series renovadas: Empire, 911, Bob's Burgers, Padre de familia, Last Man Standing, The Resident, Los Simpson.

Series canceladas: Gotham, The Gifted, Rel.

CBS

Series renovadas: Mentes criminales (última temporada), FBI, God Friended Me, Magnum, Mom (renovada por dos temporadas), NCIS, NCIS: Los Ángeles, NCIS: Nueva Orleans, The Neighborhood, El joven Sheldon (renovada por dos temporadas), Blue Bloods.

Series canceladas: The Big Bang Theory, Elementary, Salvation.

ABC

Series renovadas: The Conners, A Million Little Things, The Good Doctor, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (la sexta temporada se estrena en mayo), Modern Family (última temporada).

Series canceladas: Take Two.

NBC

Series renovadas: The Blacklist, Brooklyn Nine-Nine, Chicago Fire, Chicago Med, Chicago P.D., The Good Place, Ley y Orden: SVU, Manifest, New Amsterdan, Superstore, Will y Grace, Good Girls.

Series canceladas: Marlon, Midnight Texas, Reverie, Trial & Error.

The CW

Series renovadas: Arrow (última temporada), Black Lightning, Burden the Truth, Embrujadas, DC's Legends of Tomorrow, Dinastía, The Flash, Legacies, The Outpost, Riverdale, Supergirl, Supernatural (última temporada), Los 100, Roswell, New Mexico, All American, In the Dark.

Series canceladas: La cadena ha confirmado quie este año no habrá ninguna cancelación, aunque ha anunciado la temporada final de tres de sus ficciones (Crazy Ex-Girlfriend, Jane the Virgin, iZombie).