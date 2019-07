Actualizado 03/07/2019 a las 01:44

[¡Alerta! ¡Este texto contiene «spoilers» de las temporadas anteriores de «Vikingos»!]

Hace algunos meses, los seguidores de «Vikingos» conocieron que uno de los personajes fallecidos en la segunda parte de la quinta entrega de la aclamada serie de History Channel volvería de entre los muertos en la última temporada. Se trata de Freydis, la mujer del sádico Ivar «Sin Huesos» (Alex Hogh Andersen). O mejor dicho, de la actriz que da vida a la joven, Alicia Agneson, que confirmó su presencia en la sexta tanda de capítulos de la ficción.

Un movimiento totalmente inesperado y que lanzaba una pregunta al aire. ¿Resucitará entonces Freydis en esta próxima entrega? Al final de la quinta temporada, los espectadores vieron como Ivar estrangulaba a la joven con sus propias manos, por lo que la teoría parecía una quimera. Más todavía en la ficción creada por Michael Hirst, que siempre se esfuerza en mantener un cierto rigor histórico.

El retorno de Agneson a la serie, así las cosas, no tendrá nada que ver con Freydis. Al menos, de manera explícita. Tal y como afirma «CinemaBlend», la actriz encarnará a una princesa rusa de la que se enamorará Ivar, pero que, como no podía ser de otro modo, no dejará de recordarle a su exesposa muerta. Una hipótesis que confirmó el propio Hirst, en declaraciones para «Vikings France». «Ivar tendrá una relación cercana con alguien que va a cambiar su personalidad y dará pie a que su lado amoroso, paterno y emocional esté presente», afirmó al citado portal.

Siguiendo por ese camino, el aspecto de la actriz de cara a la nueva entrega de capítulos es totalmente diferente de la imagen de Freydis, que físicamente no se parece en nada a la princesa rusa a la que dará vida Agneson en la próxima temporada. Sí que comparte, no obstante, su esencia y ciertos rasgos, que serán los que lleven a Ivar a evocar de manera constante a su exmujer. En las primeras imágenes de la temporada y en el teaser promocional se puede apreciar cómo será esta princesa.

Para enredar un poco más la trama, parece que el nuevo personaje al que interpretará la actriz está comprometido sentimentalmente con alguien, lo que dificultará aún más las cosas a Ivar. No hay que olvidar que la quinta temporada terminó con el hijo pequeño de Ragnar Lodbrok (Travis Fimmel) derrotado y huyendo de Kattegat, escondido en un carro, después de que sus tropas fuesen derrotadas por las de su hermano Bjorn (Alexander Ludwig), Lagertha (Katheryn Winnick), Harald (Peter Franzen) y compañía.

La venganza del maquiavélico tullido, así las cosas, se gestará a buen recaudo durante esta próxima temporada, en la que habrá que ver cómo encaja este giro del personaje de Agneson y sus intenciones con Ivar. Solo quedan veinte episodios para que «Vikingos» termine para siempre.