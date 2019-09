Actualizado 27/09/2019 a las 12:03

Hace apenas dos meses, se publicaba la última entrega del cómic de «The Walking Dead». Tras 16 años de publicaciones, desde 2003, decidieron concluir este mundo postapocalíptico de forma abrupta. Ahora, Robert Kirkman, uno de los creadores de la colección de los famosos cómics que sirvieron para la adaptación de la serie de televisión homónima «The Walking Dead», ha querido explicar por qué ha cerrado así la historia de su protagonista principal. Así que, si no has leído las últimas entregas del cómic (y quieres hacerlo), no sigas leyendo.

Antes de llegar al epílogo de «The Walking Dead», en el número 191, se puede ver cómo Sebastian disparaba Rick, dejando en el aire el destino del protagonista de «The Walking Dead». Por desgracia para los fanáticos más acérrimos, en el siguiente número (192) se podía ver a Rick convertido en un caminante, pero era liquidado por su hijo Carl al encontrarlo en ese estado. Pero, ¿por qué han querido darle ese final a Rick?

Robert Kirkman asegura que se trata de un tributo a Rick Grimes, quien finalmente consiguió cumplir con la meta que tenía. «Rick Grimes arregló el mundo hasta tal punto que estaba tan seguro que lo podía matar el personaje más débil de la obra. Es una demostración del gran trabajo que hizo», comentó el creador de los cómics de «The Walking Dead» en una entrevista reciente para «Comic Book». «En ningún punto de la historia del cómic podrían haberle matado de esa forma. No fue hasta el final del todo cuando pudo relajarse».

Los autores, fieles a sí mismos

Dejando las bromas del autor aparte, lo que llevó a Robert Kirkman y Charlie Adlard a ponerle fin la historia de zombies es el aprecio que tienen por la misma. «Me parte el corazón tener que finalizar, pero hay que seguir adelante. Me encanta demasiado este universo como para estirar las cosas hasta una altura que no sea la que quiero», dijo Kirkman en una carta de despedida a los fans, a lo que agregó: «Tenía que contar la historia exactamente como quería, en este caso en 193 números, y concluirla bajo mis condiciones, sin interferencias por el camino... De ningún tipo. Es algo muy extraño, y no sería posible sin el apoyo incondicional que esta serie ha tenido».

Teniendo en cuenta las críticas recibidas por algunos fans en última edición de la Comic- Con, donde se mostraron descontentos con que la historia se hubiera vuelto «repetitiva», el autor se defendió: «Era muy consciente de podía meterse en un bucle y realmente quise evitar eso. Buscaba un flujo narrativo», comentó el creador de «The Walking Dead».

«Curiosamente, me siento tan inseguro de terminar la historia, pero no de cómo la terminé», escribió Kirkman al final del último tomo». «He estado construyendo esta historia durante años y se siente bien terminar con un final feliz. Saber que todo lo que vivieron estos personajes sirvió para algo. Ver que Michonne encuentra a su hija, encuentre la paz en su vida, e incluso tiene un nieto... sienta bien. El mundo está arreglado, en paz y que de alguna manera es incluso mejor que antes... es significativo. La imagen de Carl en una mecedora leyendo a su hija y sabiendo que esa es la vida que Rick quería que tuviera... eso me hace feliz».