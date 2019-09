Actualizado 27/09/2019 a las 12:03

El furor por «La casa de papel» no tiene fin. Después de que sus seguidores se quedaran sedientos de más episodios tras el final de la tercera temporada, ha llegado una nueva producción relacionada con esta serie. Aunque habrá que esperar ver en Netflix los nuevos capítulos de la banda de atracadores que ha conquistado los corazones de medio mundo, hay un nuevo producto de ficción que servirá para hacer algo más liviana la espera.

A través de la productora brasileña de cine para adultos HardBrazil, y su productor, Fábio Silva —con experiencia en este tipo de adaptaciones con series como «Friends» o «Juego de tronos»—, ha llegado al mercado «La casa de Raquel», una versión de la serie de Vancouver ideada para el disfrute de los mayores de 18 años.

Además, la serie tiene también trama, aunque quizás no cuente con unos papeles tan elaborados como los de la ficción de Álex Pina: a través de esta historia pornográfica, que también se entrega por capítulos, una banda de atracadores no sueña con robar bancos, sino en colarse en casas de, casualmente, señoritas atractivas que no sienten pudor a la hora de lanzarse a los brazos de sus atracadores.

Banda de atracadores de «La casa de Raquel» - HARDBRAZIL

Al igual que en «La casa de papel», los de esta nueva edición para adultos usan también monos rojos y máscaras de Dalí —que se retiran de escena en cuanto el guión lo permite— y son dirigidos en los atracos por la figura de El Profesor. Esto se debe a que el propio Fábio Silva ha reconocido que pretendía hacer esta adaptación con la mayor fidelidad posible a la obra original.

El ganador del premio a Mejor Director de cine para adultos de Brasil en el año 2016 por la obra «Fábio Gump, el comedor de historias» ha tratado que «La casa de Raquel» no sea un compendio de esporádicos encuentros sexuales, sino buscar una trama que vaya uniendo los diferentes capítulos, con algo de tensión incluso.

Por ello, en los primeros episodios, la banda de El Profesor consigue encontrar un pen drive cuyo contenido es desconocido, por lo que habrá que continuar viendo más episodios para descubrir qué es lo que contiene. La ficción, que ya está disponible en reconocidas páginas de cine para adultos, acumula ya millones de reproducciones.