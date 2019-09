Michael Robinson: «El cáncer puede matarte una vez, pero no todos los días»

Actualizado 29/09/2019 a las 01:01

Cuenta Michael Robinson que estando en Osasuna, un día le preguntó a un compañero por Franco. «Sh, sh, de eso no se habla», le dijo mientras miraba a los lados. «Recuerdo que pensé: pero quién coño nos va a escuchar si estamos en la habitación de un hotel de Santander». De eso hace ya tiempo, y Robinson, como España, ha cambiado mucho. Treinta años después de su retirada es uno de los periodistas deportivos más respetados de nuestro país, y para prueba, la ingente cantidad de cariño que recibió cuando anunció que padecía un cáncer incurable: «Estaba muy abrumado. Pasé todo un día llorando mientras respondía a mensajes. No era tristeza, era agradecimiento». Con motivo del World Football Summit 2019, celebrado en Madrid esta semana, atendió en una extensa charla a ABC.

—¿Qué tal está de salud?

Estoy bien, en la brecha. Con pastillas. Anímicamente estoy mucho mejor de lo que me imaginaba. Un día, con Severiano Ballesteros, que era un buen amigo mío, me pregunté qué pasaría si me dijesen que tenía un cáncer incurable, e igual me pegaba un tiro. Pero no ha sido así. Creo que con sesenta años me han crecido un par de huevos.

—¿Cómo lo está viviendo?

Tengo una teoría, es algo filosófica: el cáncer, espero que más tarde que pronto, tiene una oportunidad: me puede matar una vez, pero no va a hacerlo todos los días. Tengo el asunto muy entendido, sé lo que me pasa y estoy lleno de optimismo, disfrutando de la vida. No me ha pasado nada en plan: ahora veo todo más bonito. No, no, siempre fue así. Simplemente he aprendido que soy más fuerte. Pensaba que me iba a ir como una avestruz, un calzonazos. Y resulta que no.

—¿Cuándo y por qué decidió contar la noticia de su enfermedad?

Le dije a mi mujer que lo tendría que decir en algún momento para evitar rumores. Y en un Levante-Barça, Mónica Marchante entrevistó a Rubiales y este dijo que le había alegrado mucho verme bien. Sin mencionar nada, recibí muchos mensajes. El lunes siguiente hablé con Carles Francino y le dije: «Hoy es el día». Le había dicho que lo contaría con él y entonces avisé a mi mujer: «Abróchate el cinturón», le dije.

—¿Está siendo muy duro?

Con mi enfermedad he llorado dos veces: cuando a los pocos días pregunté a mi mujer cómo estaba y me dijo: «Solo tengo una pregunta, Michael: ¿Tienes miedo a la muerte?». Yo le dije que no, que en absoluto. Tenía mucha tristeza por pensar que tendría que irme antes del minuto 90; despedirme de ella, de mi familia... Rompió a llorar y como ella lloraba, yo también lo hacía. La otra vez fue leyendo todos los mensajes de apoyo.

—¿Se esperaba terminar viviendo en España?

Antes hacía planes,pero ya no. La idea era llegar a Osasuna, cumplir contrato y volver a Londres. Y no sucedió. Ahora quiero vivivir al lado del mar, pero no sé qué va a ser de mí. La vida es como un libro con varios capítulos. Solo tengo 61 años y tengo noticias para mi mujer: quiero muchos capítulos más.

—¿Cómo fue cambiar Londres por Pamplona?

Venir era una aventura, sobre todo a aquella España. Decidí hacerlo porque necesitaba ir a esa universidad que el fútbol un día me robó, a la universidad de la vida. Lo entendimos así: una cultura y un idioma diferente, con un trabajo, claro, que era jugar para Osasuna. Pero el gran plus era educarme.

—Si no hubiera tenido suerte en el deporte, ¿qué le gustaría haber sido?

Nunca quise hacer otra cosa que jugar al fútbol. No recuerdo ni planteármelo. Era un talento precoz y mi padre quería que fuese futbolista. Hay personas que me dicen que debería haberme dedicado a la política, pero no me hubiese gustado.

—¿Y eso?

Porque están todo el rato discutiendo. No hay vocación de ser un sirviente del pueblo. Estamos en un mundo binario, no hay matices. Y ahora los políticos no ayudan mucho a mostrarnos la elegancia de alguien que se ofrece al país.

—Quizá haga falta alguien que sí sepa ver esos matices.

Debe haber, porque están saliendo políticos de debajo de las piedras. Pero hay muy pocos que te diga un «no sé». Les preguntas por lo que está pasando en Kazajistán y nunca te van a decir: «No sé qué coño está pasando allí». Antes me fijaba en el Parlamento británico, con 300 años de historia. Y míralos ahora, el Primer Ministro ha cometido una ilegalidad forzando a la Reina a cerrar el Parlamento. Es que no me jodas. Somos tan binarios. No hay nada tan absoluto. Todo depende del cuándo, del cómo. Yo pertenezco a la tendencia fracasada, digamos, de la socialdemocracia. Alguien que puede entender perfectamente el capitalismo pero con una conciencia social.

—Se trata de una crisis general, ¿no cree?

Sí. Parece que no hay tiempo. En no sé cuántos caracteres de Twitter dejan todo servido. La gente no tiene un abanico de atención suficiente. Ya no se leen artículos, ahora valen las fotos o los titulares. Los populismos, con un mensaje tan beligerante, caben en 180 caracteres.

—¿Ocurre algo parecido con el periodismo? Esa falta de sosiego. Un programa como "Informe Robinson", por ejemplo, es un oasis en el desierto. ¿Está el periodismo en crisis?

Yo dimití de un programa que se llamaba «Maracaná» cuando dejaron de hacer «El día después,» cosa que me tomé muy mal. Y se hizo aquello... En fin, no entendía nada. Cuando me propusieron hacer «Informe Robinson» estaba viendo el panorama televisivo y no me gustaba nada. Necesitaba darme cuenta de que pertenecía al pasado, que estaba desfasado. Pensaba que el periodismo iba en una dirección contraria a la que íbamos. La idea era muy diferente al estilo de entonces y de ahora. Creo que la pantalla sirve para contar cuentos y en «Informe Robinson» íbamos a contar cuentos más largos y elaborados y teníamos que mantener la atención del espectador. La idea era muy diferente al estilo de la televisión de entonces. No me imaginaba que el programa iba a gustar tanto, y eso me hace muy feliz. Hacer cosas así ya no se lleva.

—¿Cómo ha cambiado España desde que llegó en 1986?

Venimos de ansiar un Corte Inglés en cada ciudad a tener demasiados aeropuertos. He vivido la época dorada de este país y ahora estamos en uno de los peores momentos. Por primera vez los hijos no van a vivir mejor que sus padres. Siempre había sido al revés. Antes los chavales se compraban un Golf con 18 años y con 23 se tenía una señal para un piso. Los padres estaban encantados y el abuelo decía: «¡Bueno, cómo está el mozo!». España había salido de las sombras y todo era aspiracional y maravilloso y se iba a más. Tristemente, ahora estamos cabreados y nuestros hijos no viven tan bien como sus padres.

—¿Qué opina de la crisis en Cataluña?

Son momentos muy tristes. Pienso que durante años no hubo mucho diálogo desde Moncloa. Cuando David Cameron ofreció el referéndum a Escocia me pareció un alarde de democracia porque el partido independentista escocés había ganado casi todos los escaños. Era un mandato tan abrumador que Cameron no podía ignorarlo. No estaba contemplado en la Constitución, pero en una democracia las urnas han hablado y no se pueden ignorar.

Pero este no es el caso de Cataluña. En el caso de que en unas elecciones legislativas saliese un 75% a favor del independentismo, creo que habría un mensaje muy nítido al Gobierno español, pero es que ahora mismo ni la mitad de la gente vota a favor de eso. No ha habido un mandato desde las urnas.

El día 1 de octubre fue terrible para España. Me dolió mucho ver la BBC y ver lo que pasó, fue un desastre. Pero eso no me vale, me valen unas elecciones legislativas. Aun así, pienso que nunca va a pasar, nunca va a haber una mayoría suficiente de votos para que el Gobierno español tenga que hacer algo. Yo no me puedo ni imaginar emocionalmente, ni por un momento, una España sin Cataluña. Me gustaría una Cataluña que encontrase la situación en la que estar feliz dentro de España.

—En el Brexit también se pusieron urnas. ¿Fue un error o un acierto?

Absolutamente un error. La primera votación que hice fue entrar en el mercado común y voté «sí». A mí me gusta pensar que estoy al día, de las noticias y demás. Yo soy un «remainer» (a favor de seguir en la UE), pero, ahora digo: ¿Qué coño sabe el pueblo de las complejidades de lo que supone estar o no en Europa? Ya es difícil elegir entre partidos, pero algo así... Nosotros sabemos de nuestro barrio, nuestro país, ¿pero de lo que entraña estar en Europa? Ni la menor idea. Por encima de ser democrático, era un estupidez como un piano.

—¿Y qué diferencia hay con Escocia o Cataluña?

Primero hubo unas legislativas donde ganaron por mucho. Y tras aquello, hubo una campaña para el referéndum, y fíjate que salió que «no». Cuando llegó el momento, ganó permanecer en Reino Unido. Es muy complicado... Hasta plantear un referéndum hay un trecho y lo primero es que en las urnas se demuestre si realmente quieren algo así, que hasta ahora no ha sido el caso. Y también me pregunto, ¿hasta qué punto están en contra de España o en favor de Cataluña? Muchas veces sabemos lo que no nos gusta, pero no siempre sabemos lo que nos gusta. Es muy fácil decir: «Joer, qué casposa es España». Pero le dices: «¿Tú quieres tener un país independiente?». «Bueno, no he dicho eso, eh».