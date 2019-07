«The Seven Worlds», el cortometraje de Ridley Scott para Hennessy

Actualizado 01/07/2019 a las 14:14

Hennessy ha lanzado un cortometraje épico del legendario director Ridley Scott que visualiza la odisea experimentada en cada gota de Hennessy X.O. La campaña ha sido diseñada por la agencia DDB Paris, socio creativo de Hennessy.

Complementando la idea de que cada gota de Hennessy X.O. es una Odisea, el director nominado al Oscar por las películas “The Martian” y “Gladiator” así como por los filmes de culto “Alien” y “Blade Runner” ha creado un viaje visual que explora los siete perfiles de sabor en una narrativa surrealista, sensorial e inmersiva. El corto es una interpretación creativa de cada una de las siete notas de cata descritas por el Comité de Degustation de Hennessy como ilustraciones del gusto y sensación de Hennessy X.O.: Notas Dulces (Sweet Notes), Calor Creciente (Rising Heat), Borde Picante (Spicy Edge), Llama Encendida (Flowing Flame), Tranquilidad del Chocolate (Chocolate Lull), Crujidos de Madera (Wood Crunches) y Eco Infinito (Infinite Echo).

“Me sentí atraído por este proyecto porque me inspiró el potencial artístico y de entretenimiento que tenía dar vida a esta historia. Hennessy tiene un gran producto y tuve la suerte de tener la libertad de interpretar y crear algo increíble. Creo que la gente se sorprenderá cuando vea la película", ha señalado Ridley Scott.

Las siete notas toman su forma evocativa bajo la dirección del icónico cineasta con su subversivo sentido de la narrativa, su luz única y gran destreza para la innovación técnica. Concebidas como mundos individuales, estas notas cobran vida a través de una maravillosa y extrema fisiografía. El director deja que sea la imaginación del espectador la que decida si la historia transcurre en el futuro o en el pasado, si es realidad o un paisaje onírico mientras lo transporta a través de escenas que ofrecen instantáneas de cada mundo.

El cortometraje de Scott muestra un líquido dorando brillante fluyendo junto a figuras humanas caminando en las sombras de gigantes bronceados, androides que cobran vida, seres que se deslizan a través de una atmósfera ardiente y meditan pacíficamente entre rocas en levitación mientras exuberantes bosques se ven agitados por espíritus invisibles. A medida que el filme culmina, se ve a estos mundos coexistiendo en una nebulosa omnipresente, lo que recuerda el dominio del director en el transporte de espectadores a otros mundos.

El equipo de producción de 'The Seven Worlds' incluye líderes mundiales en efectos visuales, Moving Picture Company (MPC), que anteriormente colaboró con Scott en las películas “Alien”, “The Martian” y “Blade Runner”. El compositor Daniel Pemberton, quien anteriormente trabajó en la película de Scott, All the Money in the World y The Counselor, creó una partitura única e inesperada que complementa perfectamente la visión del director de Hennessy X.O. La productora de Scott, RSA Films, produjo la película.

"Es un honor para Hennessy asociarse con un visionario como Ridley Scott", dijo el Global Chief Marketing Officer de Hennessy, Michael Aidan. "Esta película muestra el genio artístico de Ridley que transmite la esencia de Hennessy X.O a través de un entretenimiento que trasciende la publicidad tradicional".

“Cuando nos embarcamos en esta aventura, soñábamos con crear una película que fuera realmente diferente. Pero incluso en nuestros sueños más salvajes, no nos imaginábamos que iríamos a tantos mundos increíbles. Junto con Hennessy y Ridley Scott, esperamos haber alcanzado un nuevo punto de referencia en publicidad”, señala Alexander Kalchev, Director Creativo Ejecutivo de DDB Paris.