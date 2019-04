Actualizado 27/04/2019 a las 16:19

La jornada de reflexión es una obligación de las campañas electorales españolas. No se puede pedir ya el voto ni lanzar mensajes políticos. «No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña una vez que ésta haya legalmente terminado». La jornada de reflexión, que no existe en países como Estados Unidos o Alemania, pero sí en otros como Italia o Francia, significa en España un capítulo dedicado en cada cita electoral a los mismos ritos.

Sin embargo, algunos usuarios de la red social se han percatado de un posible truco por parte de TVE para hacer campaña a Pedro Sánchez. La cadena ha emitido un capítulo antiguo de Masterchef en el que el chef invitado -responsable del restaurante Bagá y titular de una estrella Michelín- se llamaba, curiosamente, igual que el presidente del gobierno.

La Plataforma por una TVE libre ha sido la primera en percatarse de este posible «truco» de la televisión pública para hacer campaña durante el día de hoy. «Casualidades TeleMateo. “Equipo rojo, cocinero Sanchez Castejón y el Pedrooo...» de Jordi. MasterChef, ¿en campaña? Sabemos quien programa La1», escribían a través de un tweet en el que se incluye el vídeo que lo demustra.

«Se llama mensaje subliminal Rtve. Emitido hoy en jornada reflexión. MasterChef pide voto para Pedrito Sánchez....Castejón», han añadido en otro mensaje.