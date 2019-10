Actualizado 10/10/2019 a las 11:54

Se confirma que la última edición de «Materchef Celebrity» tiene una clara protagonista que destaca sobre sus compañeros, y no precisamente por sus dotes culinarias. Se trata de Vicky Martín Berrocal, quien una semana más ha sido protagonista de una jugada estratégica para perjudicar a una de sus compañeras, en este caso Anabel Alonso.

En semanas anteriores, la diseñadora ya mantuvo un enfrentamiento con El Sevilla durante la prueba por equipos, donde logró sacar de sus casillas al cantante que, incluso, tuvo que pedir perdón ante las cámaras por su reacción desproporcionada. El miércoles pasado, Berrocal también se situaba en el centro de la polémica al comentar al jurado los errores del plato de Ana Milán, que estalló en llanto debido a la impotencia.

Esta semana, Vicky Martín Berrocal volvió a dar muestras de su extrema competitividad en la prueba de exteriores, donde los concursantes cocinaban para el cantante Raphael y su equipo en Valencia. Durante la contienda, Berrocal no dudó en robar a Anabel Alonso sus gafas, entorpeciendo así a la humorista a la hora de ejecutar las elaboraciones. La concursane, que no dudó en burlarse de Anabel Alonso, llamó la atención de uno de los miembros del jurado, Pepe Rodríguez, quien intervino al respecto: «No me parece serio. Id allí y devolvérselas», espetó. La cómica, no obstante, se tomó el hurto con humor: «son ladronzuelas».

Anabel Alonso cocina con unas gafas que no son las suyas -

Detalle con Ana Milán

También la semana pasada Vicky Martín fue protagonista del juego sucio en MasterChef. La diseñadora concursó junto a la actriz Ana Milán cocinando un complejo postre cuyo resultado no estuvo a la altura. Durante el veredicto del jurado, Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez observaron con detenimiento los postres de las concursantes y llegaron a la conclusión de que ninguno de los dos cumplía los requisitos para alzarse con el triunfo en la prueba. Llamó la atención, sin embargo, que Berrocal pusiera de relieve ante el jurado los fallos de Ana Milán, quien introdujo una gelatina en su bizocho que no llegó a deshacerse.

El detalle, del todo innecesario ya que los jueces ya habían emitido su veredicto, no gustó a la actriz, quien no dudó en llorar ante su impotencia. También el jurado, en su valoración final, destacó la falta de compañerismo. «No hemos visto respeto por el trabajo de vuestros compañeros», dijo Pepe Rodríguez.El actor Félix Gómez valoró también el comportamiento de su compañera: «es sucio».