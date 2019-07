Alfred se desmarca de la polémica opinión de Amaia sobre Eurovisión

Actualizado 01/07/2019 a las 18:42

El representante de España en Eurovisión 2018, Alfred García, ha confesado sobre la polémica que ha rodeado en los últimos meses a Amaia Romero. Junto con la ganadora de «Operación Triunfo 2017», García acudió al Festival de Eurovisión 2018, en Lisboa, para representar al país con el tema «Tu canción».

Amaia Romero ha repetido, en varias ocasiones, que no repetiría la experiencia de representar España en el festival de la canción. De hecho, incluso, parece arrepentirse de haber acudido. «Preferiría no haber ido a Eurovisión», aseguró en una entrevista. «No tenía poder de decisión, todo nos lo imponían y no me sentía muy cómoda. No me representaba mucho lo que estaba haciendo, y no lo podía decir», aseguró la de Pamplona en una entrevista a ABC.

Sin embargo, la posición de Alfred García parece distar mucho de la que fuera su compañera sobre el escenario. El artista acudió a «LaSexta noche» para hablar de su primer disco de estudio, «1016», y rememoró la velada en el Altice Arena de Lisboa.

«Se me ponen los pelos de punta. Hace tiempo que no veo esas imágenes y es emocionante porque piensas en toda la gente que te está viendo por televisión y en lo que significa esa canción, la letra de esa canción, tener a otra persona delante con la que has vivido tantas cosas... fue súper bonito», aseguró ante Iñaki López.

Pero es que, de hecho, Alfred García no solo se lo «pasó muy bien», sino que también disfrutó de enormes lecciones profesionales reales nada más salir de la academia de «OT»: «Aprendí muchísimo sobre la producción audiovisual y sobre cómo hacer una gran promoción. Yo quiero ser un artista que llegue a mucho público y Eurovisión fue un máster para saber cómo funciona una gran producción audiovisual», afirmó.

Salir de la depresión

Además, Alfred también se atrevió a hablar de la depresión con la que entró a «OT 2018». La enfermedad le venía de fuera, cuando perdió a un familiar muy cercano. «Un año más tarde me planteé ir a "OT" por la música como segunda opción. La primera opción era para superarme a mí mismo y que una enfermedad no me frenase para seguir haciendo lo que más me gustaba», aseguró en el espacio de La Sexta.

De hecho, el acudir a Eurovisión o la repercusión que ha logrado gracias al talent musical no es lo que más se lleva el propio artista, según ha reconocido. «Lo mejor que me pasó en "Operación Triunfo" fue tener la oportunidad de llegar a tantas personas y ayudarles a que los problemas fuesen un poco menos agresivos y que se supiera más sobre esas dos enfermedades que creo que tienen cura», afirmó. De hecho, dice encontrarse ya bien gracias al trabajo realizado con expertos. «Yendo a un buen profesional y con mucha fuerza de voluntad se puede salir de ahí», dijo, animando a cualquiera que esté en su situación.