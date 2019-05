Actualizado 21/05/2019 a las 12:42

Puede que en España no estemos del todo contentos con el resultado que ha obtenido Miki, quien estuvo en última posición hasta casi el final de la votación. Pero los eurofanes que peor lo han pasado en Eurovisión 2019 han sido los de Reino Unido, cuyo representante quedó en último lugar. Michael Rice llegaba avalado con el triunfo que obtuvo en la primera temporada del talent musical «All Together Now» en 2018, pero con una canción poco «eurovisiva». Pero el cantante ha asegurado que él no se siente responsable de la derrota. «Incluso Gary Barlow o Elton John habrían terminados últimos este año», dijo a «The Sun». Para Rice, los responsables de esa última posición ha sido el Brexit. Pero, ¿tiene razón Michael Rice?

Ha pasado más de una década desde la última vez que vimos a Reino Unido colarse entre los diez primeros puestos de Eurovisión y más de veinte desde su última victoria, obtenida gracias a Katrina and the Waves y su «Love Shine a Light» en 1997. Esta mala racha se remonta a mucho antes de que David Cameron planteara un referéndum sobre si debía Reino Unido permanecer en Europa o no.

Entonces, ¿se puede culpar a la política de los malos resultados de Reino Unido? Si queremos hacerlo tenemos que mencionar otras decisiones complicadas que el país tomó mucho antes del Brexit. «Es porque invadimos Irak. Es por Afganistán...», comenta el crítico de televisión Kevin O'Sullivan a BBC. Pero el verdadero motivo para el británico es que los principales cantantes del Reino Unido no quieren relacionarse con el certamen: «Para los participantes en el Festival de la Canción de Eurovisión, somos lo más cercano que tenemos a Estados Unidos y nos odian».

¿Es culpable la política del descalabro eurovisivo?

La política es una «pista falsa» para el editor de «The Spectator», Fraser Nelson, quien también es un entusiasta de Eurovisión. «Para los británicos es tentador culpar a la política o al Brexit cuando fracasamos en Eurovisión, pero tenemos que enfrentarnos a los hechos aquí. La política no ayudó a los holandeses a ganar, tenían una excelente canción y simplemente no lo hicimos. (...) Mientras Reino Unido siga culpando a la política por nuestro fracaso de Eurovisión, seguiremos cayendo en el escenario musical más grande del mundo y seguiremos enviando entradas que son visiblemente peores que las presentadas por países una décima parte de nuestro tamaño».

Los grandes artistas del Reino Unido no solo no quieren dar la cara en Eurovisión, tampoco quieren que sus canciones lo hagan. «Necesitamos ver de dónde vienen las canciones», dijo Steve Levine, productor discográfico, en un desayuno de la BBC. «Antiguamente, eran las personas que estaban en la cima de la industria. Necesitamos asegurarnos de que obtenemos las canciones de los mejores compositores profesionales, y obtenemos sus canciones de la lista A».

La canción de Michael Rice, «Bigger Than Us», fue escrita por John Lundvik, cantante que representó a Suecia este año. El artista había compuesto dos temas para Eurovisión 2019, la que le cedió a Rice y la que él prefirió quedarse: «Too Late For Love», con la que obtuvo un sexto lugar. «Gran Bretaña es el único país de Europa que es un exportador neto de música. (...) Simplemente estamos goteando talento musical y vernos en el evento no deportivo más visto del mundo enviando canciones que no reflejan ninguno de nuestros talentos nacionales, es vergonzoso porque podemos hacerlo mucho mejor», añadió Nelson.

El portavoz del jurado del Reino Unido, Rylan Clark-Neal, aseguró en el podcast «Eurovision Calling» de la BBC que Rice es «una de las mejores voces de la competencia», pero que ni la canción ni la letra le ayudaron. «No estoy seguro de si fue el sonido o lo que era, pero pensé que el comienzo fue extremadamente callado, las voces. (...) Estoy seguro de que durante los primeros diez segundos los espectadores estuvieron pensando ¿voy a tomar otra bebida?». Además, «Bigger Than Us» cuenta con un mensaje muy genérico mientras que Duncan Laurence apostó por hablar sobre la temprana pérdida de un ser querido con «Arcade».

Una bonita voz y una gran puesta en escena no aseguran un buen puesto en Eurovisión 2019. Puede que añadir un mensaje contundente a la canción ayude a los espectadores a conectar con el artista. Sino que se lo digan a Netta y su «Toy». Lo que sacamos en claro de este análisis es que la política no debe marcar la clasificación de Eurovisión. Puede que Reino Unido solo se haya relajado con el paso de los años al no tener que luchar por una clasificación para las semifinales o porque la imagen del certamen se haya demacrado al enviar al ganador del último talent (sin importar su carisma o su estilo). Sea como sea, Reino Unido tendrá que ponerse a trabajar si quiere salir de la parte baja de la clasificación.