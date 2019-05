Eurovisión 2019: la gala final del festival en directo

20.39Desde Azerbaiján, es turno ahora de Chingiz, que interpreta «Truth». «Truth» es un tema que habla sobre una relación deshonesta y tóxica. La canción habla de una traición y de la difícil decisión posterior: aceptar el engaño o liberarse de las falsas ilusiones. En la puesta en escena veremos si dos brazos de robot son capaces de recomponer un corazón roto.

20.35Momento para la participante más joven de esta edición de Eurovisión y una de las grandes sorpresas de la semifinal del martes (por su clasificación). Es Zena y representa a Bielorrusia con «Like it». Nació en 2002, y su experiencia con Eurovisión va más allá de esta gala. Ella fue la encargada de presentar la pasada edición de Eurovisión Junior 2018, celebrado en Minsk en noviembre.

22.32Hughes: «Lo de Islandia es tecno-sado-pijo-punk»

22.31Desde Suecia pero representando a Estonia llega Estonia. Victor Crone y «Storm». Estonia ha participado en Eurovisión 24 veces desde que lo hicieran por primera vez en 1994. En esos 24 años, Estonia ganó el concurso en una ocasión, en 2001, y se clasificó para la final en cinco ocasiones.

22.27La actuación más surrealista de la noche la va a protagonizar Islandia. El grupo anticapitalista Hatari cantan «Hatrid mun sigra» o que «El odio prevalecerá». Hatari se describe como una «banda de bdsm industrial» formada por tres amigos de la escuela de arte: Klemens Hannigan, Matthías Tryggvi Haraldson y Einar Stéfansson. «El odio prevalecerá / La felicidad terminará / porque es una ilusión / un tramposo castillo en el aire» dicen sus letras. El que va a pasar toda la actuación con un mazo golpeando de lado a lado, es, en realidad, el batería del grupo.

22.25Ventoso: «¿Pero quién le ha metido esos leggings al pobre inglés gordete?»

22.21Hughes: «El vikingo de Noruega dice exactamente "toma, geroma"»

22.20Desde Reino Unido llega ahora Michael Rice con «Bigger than us». Su país es el que más años lleva participando intinterrumpidamente en el certamen, desde 1959. En 40 ocasiones han conseguido entrar entre los décimos primeros temas, pero para encontrar su última victoria, hay que remontarse hasta 1997, con Katrina & The Waves(«Love shine a light»).

22.16Un estilo totalmente diferente es el del trío noruego KEiiNO, que interpretan «Spirit in the sky». El trío está formado por los conocidos cantantes Tom Hugo y Alexandra Rotan junto al rapero Fred Buljo, que canta fragmentos en sami, la lengua de los lapones. Su tema está inspirado en la lucha por la igualdad de derechos, independientemente de la raza, la identidad de género o la sexualidad.

22.13Momento para el anfitrión, Israel, que acoge con una cálida bienvenida a su candidato, Kobi Marimi. Tal y como contó él mismo a ABC, decidió apuntarse al programa de selección de representante israelí tras seguir el ejemplo de Netta. Su tema, «Home» habla de ser uno mismo a pesar de que el mundo lo ponga complicado. Es el relato de una adolescencia difícil, en la que sufrió bullying tanto por su condición homosexual como por su sobrepeso.

22.12Ventoso: «Grecia está probando que desde Aristóteles ha ido en picado»

22.11En este momento alcanzamos la mitad de la gala. Ya han pasado por el escenario las primeras 13 delegaciones, ¡pero aún quedan otras 13!

22.09Guardiola: «La postal de Grecia es la mezcla entre "Las chicas del cable" y el anuncio del tampax»

22.09Hughes: «"Loving you is a losing game". Vaya moral tiene el holandés...»

22.08Guardiola: «El holandés y el efecto polilla»

22.07Momento para Grecia. El país heleno trae hasta Israel una propuesta muy diferente a la que habitualmente manda a Eurovisión. Se trata de «Better love», una canción lenta que en la voz de Katarina Duska se vuelve épica. Katerine Duska, apenas conocida en Grecia, nació en Montreal aunque reside en Atenas desde hace varios años. La misma Katerine explica sobre su tema: «Quería escribir una canción que pareciera una invitación, que se sintiera como un abrazo. Una canción tierna con un espíritu de lucha sobre una palabra que usamos profusamente, pero que rara vez significamos. Realmente es la manera de amar, a quien tú amas».

22.06Hughes: «¡Es el Pablo Alborán holandés!»

22.04Hughes: «El coreógrafo de los vídeos previos es un auténtico genio»

22.04Turno ahora para el que es el gran favorito de Eurovisión. Duncan Laurence, de Países Bajos, defenderá «Arcade», una balada en la que se ha querido potenciar a través de la puesta en escena, sobre todo, la canción. Según cuenta, se inspiró en la muerte de un ser querido cuando era joven, y es «una historia sobre la búsqueda del amor de tu vida. La esperanza por lo inalcanzable». Países Bajos es uno de los pocos países que han participado en Eurovisión desde la primera edición en 1956. Han ganado en cuatro ocasiones, apareciendo en 50 finales, pero la última victoria la obtuvieron en un ya lejano 1975.

22.03Hughes: «Los bailarines chipriotas son como gauchos con sombrero cordobés... pero ¿por qué me estoy fijando en los bailarines?»

22.03Luis Ventoso: «Chipre siempre apuesta por el látex»

22.02Guardiola: «Ella es la nieta de la de la lejía que venía del futuro»

22.00Chipre sobre el escenario. Tamta es la cantante georgiana que este año trae la televisión chipriota con «Replay». La puesta en escena ha sido asignada al aclamado director creativo y coreógrafo Sacha Jean-Baptiste, quien también fue responsable el año pasado de «Fuego», el tema con el que Eleni Foureira consiguió una buena segunda posición.Actualmente es una de las artistas pop más exitosas e influyentes en la industria musical griega, y está considerada como una de las mejores cantantes de Grecia.

21.59Hughes: «Los Amaia y Alfred de Eslovenia. Lo de Eslovenia es inadmisible»

21.57Luis Ventoso, director adjunto de ABC: «La canción del Ronaldo Nazario sueco, un saco de tópicos»

21.55Zara Kralj & Gašper Šantl son los representantes de Eslovenia en esta edición de Eurovisión, e interpretarán «Sebi» («A ti mismo»). Eslovenia participó por primera vez en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1993. En 1995 y 2001, alcanzó el séptimo lugar, su mejor resultado hasta la fecha. Desde la introducción de la semifinal en 2004, Eslovenia logró clasificarse para la gran final cinco veces.

21.52Suecia es uno de los grandes favoritos de esta noche. John Lundvik interpretará «Too late for love» con un potente coro góspel detrás. Su carrera musical despegó cuando puso letra a la canción «When You Tell the World You're Mine», que se tocó en la boda de la Princesa Victoria de Suecia en 2010. Viene a Eurovisión por partida doble: es el compositor de «Bigger than us», la canción de Reino Unido para este año.

21.51Guardiola: «¿Ya han salido los muertos de los Goya que proyecta Macedonia?»

21.50Hughes: «La de Macedonia es como Patsy Kensit, pero después de haber interiorizado el drama histórico de los Balcanes».

21.48Un pequeño descanso para que los presentadores aprovechen y entrevisten a algunos participantes de los ya presentes en la Green Room o sala de espera de las delegaciones. TVE se va a la publicidad.

21.45Macedonia (ahora Macedonia del Norte), que ha participado en Eurovisión desde su independencia de Yugoslavia, propone este año «Proud», con un derroche de voz por parte de su cantante, Tamara Todevska, que no es nueva en esto. En 2008 participó en Eurovisión como parte de un trío, fue corista de su hermana Tijana en 2014 y de Tose Proeski en 2004

21.44Hughes, columnista de ABC: «El de San Marino hace un na, na, na, ¡plagio a Massiel!».

21.43 Javier Díaz Guardiola, uno de los expertos de ABC en Eurovisión: «Una pescadilla entrevistando a Gaultier»

21.40San Marino fue una de las grandes sorpresas que dejó la primera semifinal de Eurovisión. El turco, que ya representó al mismo país hace tres años sin pasar el primer corte, está de vuelta con «Say na na na» una divertida canción que, según cuenta, compuso en cinco minutos y mientras caminaba por Berlín.

21.35Tras la interpretación rusa, Bar Refaeli aprovecha para entrevistar a Jean Paul Gaultier, y ahora es el turno de Dinamarca. Ha sido patinadora profesional sobre hielo, pero ahora, Leonora se dedica a otra de sus grandes pasiones: la música. Es la razón por la que está en Tel Aviv hoy, para representar a su país, con «Love is forever», que interpreta mitad en inglés y mitad en español. La última victoria la consiguieron en el año 2013 («Only teardrops») y era su tercera.

21.31Vuelve a Eurovisión Sergey Lazarev. Tras quedar tercero en Kiev, decidió cambiar de registro y volver a intentarlo, quizá tras el batacazo histórico que sufrió su país en Lisboa, que no pasó de la semifinal. En esta ocasión viene con «Scream» («gritar»), una balada con puesta en escena, por cierto, de Fokas Evangelinos, el encargado también de la escenografía de «La venda».

21.28Turno para el primer país miembro del Big Five que desfila en el escenario. Este grupo, del que forma parte España, participa directamente en la final debido a su aportación económica a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que organiza el festival. Son el dúo S!sters e interpretarán «sister» («hermana», a pesar de que no lo son), un tema sobre la sororidad. Alemania, uno de los países fundadores de Eurovisión, ha participado todos los años desde 1956, excepto en 1996, cuando no se clasificó en una ronda de preselección (y por la que se introdujo la figura del Big Five).

21.23Pisan ya el escenario el trío Lake Malawi, que representan a la República Checa con «Friend of a friend» («amiga de una amigo»). Han sido teloneros de grupos como The Kooks, Thirty seconds to Mars o Mika. Su mejor posición la consiguieron el año pasado en Lisboa, cuando Mikolas Josef quedó en sexta posición.

21.19Turno de Albania. Jonida Maliqi es una cantante muy famosa en su país, y ahora ha aceptado el desafío de mostrar a toda Europa lo que es capaz de conseguir con su potente voz. Interpretará «Ktheju tokës» (Volver a la tierra), íntengra en su propio idioma. Jonida ya intentó representar a su país en 1995, cuando tenía solo 13 años, pero no lo consiguió. La mejor posición de Albania en Eurovisión es un octavo puesto. ¿Conseguirá superarlo?