Actualizado 21/05/2019 a las 11:26

Uno de los momentos más esperados, y al mismo tiempo, comentados durante la gran final de Eurovisión 2019 fue la actuación de Madonna durante el tiempo de votación. Mucho se especuló sobre si finalmente la artista su esperado acto de presencia, unido a las posibles consecuencias políticas que esto podría acarrear, y que finalmente quedaron zanjadas con el acto público que realizó junto a dos bailarines.

Más de 100 personas aterrizaron en Tel Aviv en la comitiva que acompañó a la «reina del pop» para preparar su gran actuación, entre la que se incluían coristas, bailarines y otros profesionales de la industria musical. Conocedora de las expectativas y todo lo que se había rumoreado en torno a su presencia en el festival de la canción más importante del mundo, Madonna intentó no decepcionar a sus seguidores. Por ello escogió uno de sus grandes e icónicos temas para arrancar el show: «Like a prayer». Acto seguido, presentó en público su nuevo sencillo, «Future», en compañía del rapero Quavo.

La puesta en escena no entusiasmó a sus seguidores, que la vieron demasiado similar a la presentada durante la Gala MET 2018, pero las sorpresas fueron mayúsculas en el momento en el que la «reina del pop» empezó a cantar. Madonna no dejó de desafinar de principio a fin en toda la actuación, algo que fue tremendamente criticado en las redes sociales.

Por este motivo, Eurovisión no subió a su cuenta oficial de YouTube la actuación, ya que se ocuparía de ello el perfil de la propia artista. Pero, en el momento en el que los seguidores de la artista empezaron a escuchar la voz de Madonna en el vídeo, descubrieron que quién cantaba parecía ser otra persona. Esto se debe a que, para evitar que lo que pase a la posteridad tenga errores, su voz fue claramente editada y modificada, eliminando los gallos y demás errores vocales que coparon la actuación.

- Madonna, ¿has retocado tu voz antes de subir tu actuación en Eurovisión? pic.twitter.com/WCGZIE07LM — Jesús Anta (@jantacreativo) 20 de mayo de 2019

Guuuuurl, Madonna subió su actuación en #Eurovision a su canal de YouTube pero con la voz retocada. pic.twitter.com/v6NNK62DSm — David Israel 💥 (@davidisrael20) 19 de mayo de 2019

Madonna se arregló descaradamente la voz al subir su performance de Eurovision en su cuenta de YouTube. Estoy de acuerdo con ella, pues yo me photoshopeo descaradamente en mis fotos de instagram. — Diego Mayorga (@_diegomayorga) 19 de mayo de 2019

La bandera de Palestina, en el punto de mira

Sin duda, el momento más comentado a través de las redes sociales fue cuando la artista quiso sacar su lado reivindicativo y, a pesar de las críticas que había recibido por acudir a Israel para actuar en Eurovisión, quiso hacerle un guiño al pueblo palestino. Cuando estaba a punto de terminar la actuación, dos bailarines, abrazados, mostraron a sus espaldas las banderas de Israel y Palestina, en un gesto con el que pretende buscar el final del conflicto. En el momento en el que la realización se percató de la presencia de las banderas, intentaron, en vano, censurar la imagen, que se volvió viral en las redes sociales.

La ministra de Cultura israleí, Miri Reguev, ha lamentado en las últimas horas el gesto realizado por la «reina del pop». «Creo que no se debe meter la política en eventos culturales o musicales como este. Pienso que fue un error inapropiado y, con todo el respeto a Madonna, cosas así no deberían suceder», declaró Reguev al diario Times of Israel.