Miki Núñez, el último representante de España en Eurovisión, se posiciona en el conflicto catalán

Actualizado 18/10/2019 a las 11:07

Las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los líderes independentistas en Cataluña continuaron durante la noche del jueves. La jornada terminó con unos 42 heridos, menos que en los últimos días, que han sido atendidos por el Sistema Català d'Emergències (SEM), según ha informado el servicio. La situación se antoja cada vez más complicada, y día a día son más los rostros conocidos que se pronuncian. Uno de los últimos ha sido Miki Núñez, el representante de España en la última edición del Festival de Eurovisión.

«Esto no va de independencia. Va de justicia. Y que no os engañe la tele. Casi la totalidad de la gente que ha salido y que saldrá hoy a la calle, es pacífica», dijo el cantante a través de la red social Twitter. Miki Núñez ha querido hacer pública su opinión respecto a la situación que se vive en Cataluña. Sus seguidores le respondía con datos que la verificaba, aunque no ofrecían la fuente de dichas cifras.

Que nadie se confunda. Esto no va de independencia. Va de justicia.

Y que no os engañe la tele. Casi la totalidad de la gente que ha salido y que saldrá hoy a la calle, es pacífica. #VagaGeneral18O — Miki (@mikiot2018) October 18, 2019

No es la primera vez que Miki Núñez se ve envuelto en una polémica y esta tiene que ver con la independencia de Cataluña. El exconcursante de «Operación Triunfo» vio como seguidores del formato rescataban fotos que revelaban presuntamente su pasado independentista cuando fue elegido como representante español para Eurovisión 2019. En la imagen, el joven aparecía con una estelada independentista durante una Diada de Cataluña.

«¿De qué año es esa foto? ¿2015, no? Y estamos en 2019, voy a representar a España en Eurovisión...», sentenció en una entrevista con Efe, atajando cualquier posible debate sobre su coherencia ideológica y convicción ante la gran final de este concurso de la canción, que se celebró en Tel Aviv. Este joven barcelonés interpretó «La venda», mezcla de rumba catalana y ska compuesta por Adriá Salas, miembro destacado del grupo La Pegatina, con la que puso al público patas arriba, pero consiguió una de las peores calificaciones.