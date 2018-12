Actualizado 20/12/2018 a las 19:40

Se llama Famous Oberogo, apenas tiene 19 años y hoy es una de las personas más felices de España. Traducido al castellano, el nombre de este sevillano de ascendencia nigeriana significa «famoso». Un vocablo que podía vaticinar, desde los inicios de esta décima edición de Operación Triunfo, que su paso por el concurso de TVE sería un rotundo éxito. El miércoles por la noche, se impuso en la gran final al resto de finalistas (Alba Reche, Natalia, Sabela y Julia) y se coronó como el ganador.

Una velada en la que, de paso, se hizo con el premio final de OT 2018, que asciende a nada menos que 100.000 euros. «Todavía no he pensado en qué los voy a invertir. Pero quiero seguir estudiando, donar fondos a una ONG, hacer un viaje junto al resto de finalistas, comprarme un piano…», cuenta Famous, que en la ronda final ganó a Alba Reche por un resultado más ajustado imposible: un 1% de los votos. Un dato que sorprendió a parte de la audiencia del programa, pero en especial a él. «No me imaginaba que fuese a ganar. En las primeras galas del concurso, creía que el programa se lo iba a llevar Noelia, pero cuando fue expulsada pensaba que la cosa estaría entre Alba y Natalia. De hecho, se me vio en la cara que no me lo creía cuando Roberto (Leal, el presentador) dijo mi nombre», cuenta el ganador de OT 2018. Quienes sí acertaron, en cambio, fueron varios de sus compañeros, que le dieron como favorito en una «porra» que hicieron en la primera gala.

A pesar de que sobre el escenario derrocha talento y desparpajo y de que ha logrado emocionar al público de al ritmo de Bruno Mars, Ariana Grande y Hozier, el sevillano es «tímido e introvertido» en las distancias cortas. Al final de la última gala, reconoce que estaba tan nervioso que ni siquiera recuerda los consejos que le dio Amaia Romero, ganadora de OT 2017. «Desde el principio, solo pensaba en la canción», confiesa Famous, que tuvo en Marta Sango, expulsada en la Gala 11, a su gran aliada dentro de la Academia.

Un mensaje «para civilizar»

Con su victoria en Operación Triunfo, Famous se convirtió en el primer artista negro en conquistar el programa. «Poder ganar el concurso me ha servido para poder visibilizar a la gente de otras culturas», refiere el cantante, que no esconde su ilusión por poder representar a España en Eurovisión. En especial, por un motivo. «En este país, la población negra ha estado siempre menos valorada. Entonces, sería brutal que un negro represente a España en Eurovisión. Pero no solo los negros, sino también otras culturas. Es como un mensaje contra el racismo, para civilizar más», relata Famous, que no esconde que poder ir a Eurovisión es su «objetivo» desde que arrancó su viaje en OT 2018.

En su lucha por acudir al certamen europeo de la canción, Famous, que tiene en John Legend y Ariana Grande a dos de sus referentes en el panorama musical, deberá defender el tema «No puedo más», que han compuesto para él. «Es una canción que va muy acorde conmigo y me encanta. Rollo tiene, tengo que ponerle mucha voz y es de estilo funky. Cuando la estaba grabando estaba muy nervioso. Porque claro, sabía que si lo hacía mal… ¡no iba a poder ir!», relata el cantante, que a partir de ahora afrontará una nueva vida totalmente diferente a la que estaba acostumbrado. Empezando por su nombre. «En Sevilla, todo el mundo me conoce como “Famus”. Pero cuando me presenté al cásting lo hice como “Feimus”, que es como la gente me llama ahora», explica entre risas.

Estilo muy marcado

El concursante aplaude el papel que el programa y la Academia han tenido en su paso por Operación Triunfo. «Desde que entré aquí, he descubierto cualidades mías que no sabía que tenía. He visto que tengo habilidades para el baile, pero también he mejorado mucho en cuanto a mis cualidades vocales y en mi interpretación», comenta Famous, que sueña, en el futuro, con poder colaborar con Beyoncé y Pablo Alborán.

El ganador de OT 2018 no esconde su deseo de cantar en inglés y en castellano, aunque define su estilo entre «el soul, el góspel y algo de pop». «En el concurso también he interpretado rap y boleros, y es algo que me gustaría hacer cuando salga de aquí», reitera el cantante, que no siguió la pasada edición del formato y que tiene su raíz eurovisiva tan arraigada que decidió presentarse a Operación Triunfo al ver Cesár Sampson representando a Austria en la pasada edición del certamen europeo. «Cuando le vi cantando en Eurovisión dije… “¡Quiero hacer eso!” . Al principio tuve dudas, pero al final me presenté al cásting con mis amigos, aunque a ellos no les cogieron. Cuando entré en el programa me lo tomé como… “bueno, a ver si aguanto aquí los tres meses”. Y aquí estoy», concluye Famous, el penúltimo ídolo musical español y que de no ser por el programa, se habría ido «al extranjero» a perseguir un sueño que ahora ha podido cumplir: dedicarse a la música, su gran pasión