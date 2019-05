TVE acerca los gallifantes al siglo XXI en el nuevo «Juego de niños»

Actualizado 04/05/2019 a las 00:52

Los gallifantes ya no serán únicamente patrimonio de la generación de la EGB. «Juego de niños», el concurso de TVE estrenado en 1988 que obligaba a sus participantes a pensar como chiquillos para adivinar sus fantasiosas definiciones, vuelve hoy (22.05) a la cadena pública con el que fuera su último presentador, Xavier Sardá. «No es para nada un programa nostálgico. Partimos de la base del formato clásico, que duraba una media hora, y ampliamos su duración y lo adaptamos al siglo XXI para crear un gran programa de humor y entretenimiento», cuenta Jordi Roca, codirector de este nuevo espacio junto al periodista catalán, que en esta nueva etapa contará con José Corbacho y Juan Carlos Ortega como colaboradores.

Ahora «Juego de niños», que ya hizo el amago de volver a la televisión en 2013, incrementa el número de desafíos al que se tienen que enfrentar los dos famosos que compiten en cada entrega. Miguel Ángel Muñoz y Berto Romero serán los primeros en sumergirse en el mundo de estos niños de entre 5 y 12 años, nativos digitales, en las tres rondas previas a la final, donde tendrán que descubrir las palabras que se esconden tras varias definiciones, adivinar cómo se comportarán los chiquillos en determinadas situaciones e intuir qué anécdotas de la infancia de su oponente son reales.

Aquel que consiga el mayor número de puntos o gallifantes pasará a la final, el Gallifantazo, donde deberán resolver un panel con ocho definiciones en tres minutos. Si lo consiguen, los animales imaginarios creados por Miquel Obiols se convertirán en dinero en metálico que donarán a una ONG infantil, como hacían antes. En un guiño a sus orígenes, también pasarán por«Juego de niños» varios adultos que participaron cuando eran chiquillos en la primera etapa del formato.

«Es curioso, porque este programa es un reflejo de cómo ven el mundo los más pequeños, y esta generación viene ya con la mentalidad digital. En los ochenta, los niños tenían un conocimiento de los personajes muy distinto al actual. Consumían mucha televisión con sus padres, veían los Telediarios... Ahora los personajes que son importantes para ellos no lo son para nosotros, hay más distancia entre las generaciones. Y eso tiene mucho que ver con el consumo digital», añade Roca, que ya trabajó con Sardá en «Crónicas marcianas». Ángel Llacer, Marta Hazas, Boris Izaguirre, El Sevilla, Edu Casanova, Edu Soto, Carlos Latre, Ana Guerra, Alfred, Alejo Sauras, Alaska, Miki, Francis Lorenzo, Dafne Fernández y Elena Furiase, entre otros, se enfrentarán también a los desafíos del espacio producido por Visiona TV.

60 colegios de toda España

Para seleccionar a los 1.300 niños que retarán a los famosos en las trece entregas de «Juego de niños», el programa ha recorrido unos sesenta colegios de toda España. «Los críos que aparecen no vienen de un casting. La gracia del programa no es ver a niños haciendo de adultos, sino ver a estos últimos intentando descifrar el mundo infantil. Hemos hecho un gran esfuerzo por acercarnos a su realidad», subraya el director, que insiste en el carácter familiar del programa. «Los profes y los padres sí son héroes», bromea.