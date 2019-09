Adicciones y trastornos alimentarios: los fantasmas del pasado de Miriam Sánchez

Actualizado 07/09/2019 a las 03:44

Miriam Sánchez se ha convertido, de nuevo, en la gran protagonista de la semana. Esta noche acudirá a «Sábado deluxe» para narrar cómo ha sido su vida desde que decidió abandonar la televisión. En el año 2015 decidió abandonar su puesto como colaboradora en «Cazamariposas», aunque en su momento participó en diferentes espacios de gran éxito.

Se convirtió en asesora del amor en la mejor época de «Mujeres y hombres y viceversa», también fue una asidua de «Sálvame» y también ha formado parte del elenco de famosos que han aceptado entrar en «Supervivientes». De hecho, llegó a convertirse en la ganadora del concurso. Pero, ¿qué fue de Miriam Sánchez?

Miriam Sánchez en la publicación de su operación estética - REDES SOCIALES

En el momento en el que decidió dejar la televisión, nada se volvió a saber de Miriam Sánchez hasta que, en este verano, una clínica estética difundió un vídeo de cómo había cambiado y cómo quería volver a dar un cambio radical a su imagen. Tal y como había desvelado, engordó 14 kilos, se había cambiado el color del pelo y decidió volver a dar un cambio en su vida y poder volver a recuperar parte de su imagen anterior.

Ahora, Miriam Sánchez regresa de nuevo a la televisión para conceder una entrevista en «Sábado deluxe». Pero lo que busca no es televisión, sino que pretende poder ganar algo de dinero. Tal y como reveló el viernes Kike Calleja en «Sálvame», Sánchez invirtió gran parte de sus ganancias en propiedades, y al no encontrar salida para alguna de ellas, necesita algo de solvencia.

Su testimonio promete ser rompedor, y de momento «Cazamariposas» ha decidido desvelar algunos detalles de la entrevista que planea dar este sábado en el «Deluxe». «En estos dos últimos años he tenido mucha desgana, falta de deseo, de levantarme por las mañanas...», decía Miriam Sánchez dando la espalda a la cámara, guardando su nuevo rostro para la exclusiva en «Sábado deluxe».

«No quería cogerle el teléfono a nadie. No quería salir a la calle y sentía como un peso dentro de mí que me tiraba para abajo y me impedía levantarme de la cama muchos días. Hice clic y tuve que empezar a cancelar todos mis trabajos», desvela en las declaraciones previas, dejando claro que no estaba pasando por un buen momento.

Problemas alimenticios

Pero es que, además, Miriam Sánchez ya ha reconocido un grave problema de salud: asume haber sufrido «una bulimia sin purga» que le llevó a pesar tan solo «45 kilos». Para poderse mantener en ese peso, se dedicaba a someterse a estrictas «dietas y ejercicio a lo bestia».

Sin embargo, llegó un momento en el que no pudo soportarlo más y, como reconoce Sánchez, «petó» por la ansiedad que acumulaba. Tanto era así que empezó a hacer lo contrario y, para intentar eliminar la ansiedad, empezó a comer «más de la cuenta». Al no vomitar, tal y como ella misma revela, fue cuando engordó hasta 14 kilos.

Miriam Sánchez consumió sustancias por la «presión»

Además, tal y como desvela en las imágenes emitidas en «Cazamariposas», durante los tiempos en los que su ánimo estaba tan bajo, no llegó a coquetear «con ninguna sustancia» porque hubiese acabado «en el otro barrio». Pero asume haber consumido estas sustancias «en épocas de mucha presión televisiva».

Y es que, cuando era una estrella televisiva, Miriam Sánchez necesitaba una vía de escape en la que poder «descargar el estrés». Por ello, durante sus días libres y fines de semana, optaba por consumir estas sustancias. «Tuve que hacer terapia durante ocho años por las adicciones», reconoce.