Actualizado 18/09/2019 a las 19:52

Arturo Valls, que ya ha vuelto del todo de sus vacaciones, retornó este miércoles a las tardes de Antena 3 con una nueva entrega de «¡Ahora caigo!». En ella, once nuevos aspirantes buscaron los 100.000 euros del premio máximo del concurso de la primera cadena de Atresmedia.

El programa de esta tercera tarde de la semana tuvo varios instantes de lo más divertidos. Valls, aficionado a sacar parecidos a cualquier persona, encontró en un miembro del público al «doble» del actor Luis Tosar; y en Pablo, uno de los concursantes, al del también intérprete Aaron Paul, Jessie Pinkman en «Breaking Bad». «¿Sabes a quién se parece? Al protagonista de “Breaking Bad”... ¡El amigo de Walter White, aunque un poco “cascao”!», sentenció el presentador, nada más ver a Pablo.

Un aspirante que, por cierto, protagonizó de manera indirecta uno de los momentos que marcaron el programa: la expulsión de Laura, la aspirante central. Desde que comenzó a luchar por el premio de «¡Ahora caigo!», la joven participante comenzó a perder comodines, y llegó a la sexta ronda sin ninguno en la recámara.

En ellas se las vio con Pablo, y Valls les hizo medirse a un «Vaya lío», la prueba en la que el concurso propone un anagrama y desordena las letras de la respuesta correcta, que deben encontrar los aspirantes en el panel. Ambos comenzaron a contestar de manera acertada, y cuando habían respondido a varias preguntas correctamente, el turno retornó a Laura, que cayó eliminada ante una pregunta de lo más sencilla.

«Según el cuento, se llevó a María Sarmiento», enunció el presentador de «¡Ahora caigo!». La respuesta estaba dentro del anagrama «Vinote», pero la joven no la conseguía encontrar. «¡Me voy a caer! ¡Y seguro que mi padre lo sabe, que me está viendo desde casa!», lamentó. Cuando se agotó su tiempo, Laura fue eliminada y Valls no daba crédito. «¡No te creo! ¡Qué duro caer con esta pregunta!», comentó el televisivo.

Instantes después, el conductor preguntó a Pablo si sabía la respuesta. Éste asintió: «¡Viento!», dijo, congratulado por Valls, que no perdió la ocasión de hacer uno de sus habituales chascarrillos. «Es una pregunta de mierda... ¡porque se fue a cagar y se la llevó el viento!», especificó, antes de dar la bienvenida a Pablo como aspirante central de «¡Ahora caigo!».