«¡Ahora caigo!» cerró una nueva semana en Antena 3, con once nuevos aspirantes que trataron de alcanzar la gloria en el concurso que presenta Arturo Valls. Ninguno de ellos consiguió hacerse con los 100.000 euros del premio final del programa, aunque el formato estuvo repleto de momentos de lo más divertidos para la audiencia.

Instantes como el que regaló a los televidentes Caraqueso, uno de los participantes de «¡Ahora caigo!» durante este viernes. Su nombre real es el de David Corrales, pero no quiso acudir con él y le buscó las vueltas. Y pese a que acudió al formato haciéndose llamar Caraqueso, explicó que no le habían aceptado su primera petición. «¡Quería venir como “El sobrino de la Paqui”, pero no me dejaron!», aseguró el joven gaditano.

Caraqueso se midió con Dani, el aspirante que en aquel momento estaba ubicado como el concursante central de «¡Ahora caigo!». La ronda entre ambos duró varios minutos, pero terminó siendo para Dani después de que Caraqueso no acertase a responder una de las preguntas planteadas por Valls, que su rival tampoco había sabido contestar. «Se elabora con trigo y se le considera la carne vegetal por excelencia», enunció el presentador. La respuesta correcta era «Seitán», aunque ninguno de los dos acertó a responderla. «Es la primera vez que oigo esa palabra», afirmó Caraqueso.

El joven, así las cosas, quedó abocado a caer por la trampilla de «¡Ahora caigo!», aunque no quiso irse sin contar un chiste de lo más macabro. «Van dos que se encuentran y uno le dice a otro: “Me he comprado un perro sin patas”. “¿Y cómo se llama?” ¡Para qué le quieres llamar, si no va a venir el hijo puta!”», relató Caraqueso, que comenzó a reírse y se llevó la ovación del público del formato y del propio presentador. «¡Qué gracia tenéis los gaditanos!», apreció este último.

Y cuando Caraqueso desapareció de plató, a Valls se le ocurrió otro chascarrillo. «¡Ahora es Caraqueso fundido!», bromeó. En las rondas posteriores, Dani fue eliminado como concursante central y fue sucedido por varios aspirantes hasta que la joven Cris, seguidora de Rammstein, banda alemana de heavy metal, terminó en el centro y se llevó un premio de 7.750 euros. «¡Con esto, me da para ir a Berlín y a Nueva York!», afirmó la chica. «¡Y para ver a Rammstein!», apostilló el presentador de «¡Ahora caigo!».