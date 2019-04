Albert Rivera, en «Espejo Público»: «Hay muchos profesionales del odio»

Actualizado 23/04/2019 a las 11:18

Si el lunes Santiago Abascal acudía a casa de Susanna Griso para charlar con la periodista y presentadora de «Espejo Público» sobre sus propuestas electorales y, de paso, afirmar que «nunca» tomaría un café con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, hoy ha sido el turno para el líder de Ciudadanos. Albert Rivera se ha sentado en la cocina de la periodista para afirmar, entre otras cosas, que no soporta el sectarismo. «Hay que respetar y no imponer nada a nadie. Hay profesionales del odio y yo quiero vivir y que me dejen vivir», ha afirmado el político al inicio de la charla.

No ha dudado el líder de la formación naranja en arremeter contra Vox para subrayar que «no acabo de entender eso de criticar a los medios y luego no ir». Al contrario que Abacal, Rivera ha afirmado que tomaría un café «con todo el mundo». Respecto a las crisis con Cataluña, el dirigente de Ciudadanos ha sido claro al asegurar que «el mal está hecho». ¿Y si su hija fuera independentista?, le ha preguntado Susanna Griso. Para el político, el amor está por encima de cualquier ideología. «Que sea lo quiera ser. Crea lo que crea, que sea respetuosa y libre», ha respondido a la pregunta de Griso.

En lo personal, ha dicho Rivera, «ha sido un año de muchos cambios. Lo que no ha cambiado es el amor por mi hija, la relación con mi familia y las ganas de luchar por este país», ha asegurado, afirmando que «dejé de una relación de cuatro años y he empezado otra» en alusión al supuesto noviazgo entre el político y la cantante Malú.

Tampoco ha dejado pasar Rivera la oportunidad de hacer balance de su trayectoria política: «Hemos vivido una moción de censura, una pacto de investidura roto y hemos llegado al gobierno de Andalucía», ha recordado para afirmar, también, que «no cambiaría nada» de sus doce años en política.