Actualizado 09/11/2018 a las 00:47

Este jueves se emitió en Telecinco la sexta gala de «Gran Hermano VIP», al término de la cual un nuevo concursante abandonaría la academia. Los dos nominados eran Ángel Garó y Asraf, después de que Miriam Saavedra y El Koala se salvasen en la noche del martes. Esa noche Garó, harto de aguantar a Miriam, le pidió a la audiencia que «me vote porque me quiero ir del programa. No quiero enfrentarme aquí a personas que ganan dinero montando escándalos por televisión. Yo estoy por encima de eso y ni por todo el oro del mundo me quiero juntar con gente de tan baja estofa». Cuando ya estaban Ángel y Asraf en la zona de expulsados, Asraf dijo que quería «salir, porque creo que tengo muchas cosas que aclarar fuera». Al pasar las doce de la noche, JJ anunció que la audiencia había decidido expulsar a Ángel Garó.

Una vez que se conoció el nombre del séptimo expulsado, Jorge Javier daba paso a una nueva ronda de nominaciones de cara a la próxima semana. Para ello tuvo lugar un nuevo juego del jefe que otorgó al ganador la inmunidad y un poder extra. La prueba era muy sencilla: a todos los concursantes se les entregó un bombón, y todos ellos tenían un ingrediente picante excepto uno. El concursante al que le tocase el bombón picante se convertiría en inmune, yel afortunado fue Asraf. «Isa me ha dado suerte, nunca fui inmune hasta hoy que está ella», insinuó Asraf.

El plato fuerte de la noche era la vuelta de Chabelita a la casa de Guadalix de la Sierra, y es que en «GH VIP» ya no saben qué hacer para darle más protagonismo a la hija de la Pantoja. En la casa se reencontraría con Asraf, el concursante con el que tuvo un lío al comienzo del programa, y eso preocupaba mucho a Omar Montes, pareja actual de Chabelita. Omar se pasó la semana ensayando y montó un buen número en plató, poniéndose a llorar desconsoladamente y a decir lo mucho que amaba a Isa. A JJ le conmovió el discurso de Montes, que dijo a modo de colofón que «en el infierno manda Satán, en el cielo manda Dios y en el corazón de Isa mando yo».

El encuentro entre Chabelita y Asraf fue, como se esperaba, tenso y lleno de roces. Ya al poco de empezar la conversación empezaron a acusarse de falsos, mentirosos, manipuladores...Desde plató Omar escuchaba atentamente a la polémica: «Tengo la cabeza follada. La cabeza me dice una cosa y el corazón otra...No entiendo nada, asi que si puedes ayudarme, Jorge, te lo agradecería». «Yo he dicho la verdad, que se piense lo que quiera. Si quisiera aprovecharme lo habría contado antes», zanjó Asraf.

Ángel Garó siguió estos días de dientes contra sus compañeros, especialmente con Asraf y con Miriam. El malagueño se enfadó esta vez porque sus compañeros acabaron el aceite y no le dejaron nada para comer. El actor perdió los nervios y cargó con Asraf, gritándole «¡vete a hacer pan a Marruecos!». Ahí JJ intervino para poner orden y Garó replicó que no estaba dispuesta a que le diesen lecciones ni a aguantar «demagogia». El presentador, enfadado, le contestó que «necesitas unas clases de educación, y si te vas a poner chulo te lo digo. Hay mucha gente viendo esto y no están gustando esas expresiones de "vete a Marruecos", "vete a Perú"...Estás trabajando con gente como tú, no con chusma».