Ángel Martín responde a los reporteros de «Cazamariposas»

Sergio Silva, reportero de «Cazamariposas», y una de sus compañeras del programa se encuentran en el punto de mira tras realizar unas desafortunadas declaraciones durante su cobertura informativa de la desaparición de Blanca Fernández Ochoa. Los periodistas se habían desplazado hasta Cercedilla para informar de la última hora del dispositivo, pero, en un descanso, compartieron un vídeo con unas palabras que suenan a cualquier cosa menos a broma, y que su programa asegura no compartir.

Las reacciones de los espectadores no tardaron en llegar. Desde una pequeña muestra de desprecio hacia los periodistas hasta comentarios malsonantes que no pueden ser reflejados en este diario. Al público lo tenían en contra, pero a su programa también. Desde «Cazamariposas» aseguraron que lamentan «los comentarios desafortunados de nuestros compañeros en sus redes sociales que, por supuesto, no compartimos». Ahora, Ángel Martín se suma a las críticas: «Tranquilos, chicos. Son cosas que pasan cuando quieres jugar a ser periodista pero eres tonto».

Tranquilos, chicos.

Son cosas que pasan cuando quieres jugar a ser periodista pero eres tonto. — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) September 4, 2019

Comentarios desafortunados

En la publicación, que posteriormente fue eliminada y recuperada por un usuario de Twitter, decían lo siguiente: «Estamos aquí, en un momento de relax y tenemos una pregunta. Todo el mundo está aquí muy serio con el tema y nosotros estamos muy bien. Nos da un poco igual. ¿Somos malas personas?», se cuestionan los periodistas de «Cazamariposas».

Dos periodistas de cazamariposas van a cubrir la desaparición de Blanca Fernández Ochoa y en mitad de un parón suben esto a Instagram.



No sois malas personas, sois escoria.



Fuente: @javichu_r#SomosLaAudiencia3Spic.twitter.com/Y4Bj3SBPLR — El Zorro 🦊 (@elzorro325) September 3, 2019

Tras el revuelo generado y con un sinfín de espectadores pidiendo el despido de ambos reporteros, Sergio Silva pidió disculpas en sus redes sociales: «Mis más sinceras disculpas a la familia de Blanca Fernández Ochoa y a todo aquel que se haya sentido dolido por mis desafortunadas palabras en mis redes sociales el pasado lunes 2 de septiembre».