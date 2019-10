Actualizado 08/10/2019 a las 14:25

La pena vende en televisión. Y, si no, que se lo digan a Pol Badía, que según la rumorolgía de las redes podría convertirse en concursante de facto en GH VIP. El chico, pareja sentimental del Maestro Joao, ha protagonizado ya un buen número de galas en las que ha mostrado su indignación después de que el vidente confesara varias infidelidades.

Pol, visto el panorama, podría llegar a Guadalix para justar cuentas con Joao y, de paso, añadir tensión al panorama con Adara, su exnovia y con la que la relación no es precisamente amistosa.

La incorporación de Pol Badía se produciría en suplencia de Nuria Martínez, que abandonó de forma abrupta el espacio de Telecinco por una alergia al melocotón. El motivo de abandono esgrimido por la organización no pasó desapercibido para la audiencia, que calificó a Martínez de «mueble» (persona que no da juego en la casa) y consideró que Mediaset había precisado de «sus servicios» para meter a un concursante más polémico.

Próximo expulsado

Sea lo que fuere, la estrategia de introducir a Pol Badía en la casa de Guadalix podría no dar resultado a Telecinco. No olvidemos que el Maestro Joao, principal protagonista del triángulo amoroso, está nominado y que podría abandonar el programa este mismo jueves. Todo indica, no obstante, que será Kiko Jiménez, el último villano de GH VIP tras la salida de Hugo Castejón, el que abandonará (salvo giro de última hora) el polémico programa.