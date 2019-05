Actualizado 29/05/2019 a las 21:26

«Los Lobos» volvieron este miércoles a «¡Boom!», el concurso de las bombas que presenta Juanra Bonet en Antena 3. 480 tardes cumplió el equipo en el programa, del que volvieron a marcharse sin un premio final que ya es de 4.010.000 euros.

En la tercera tarde de la semana, el conjunto formado por Valentín Ferrero, Alberto Sanfrutos, Erundino Alonso y Manu Zapata derrotó a «Los Patxis», un simpático equipo procedente del País Vasco. Una de sus integrantes era Oihane, una profesora de Química que no dejó de sonreír ni de reír en ningún momento en «¡Boom!».

Sus carcajadas, de hecho, dieron mucho de sí este miércoles. En especial, entre la audiencia del programa, pues muchos parecían no soportar la risa de Oihane. «Esa risita tan “saca nervios” es... ¡Arggg!», comentó un seguidor del formato en Twitter. Un sentimiento al que se unieron varios espectadores más. «Es la risa más irritante que he escuchado», espetó otra. «La risa de la profesora de Química me puede», comentó uno más.

Es la risa más irritante que he escuchado pic.twitter.com/tPYv6xvhvt — A N I T A (@AnaKaulitzCrazy) 29 de mayo de 2019

Para deleite de todos ellos, «Los Lobos» decidieron eliminar a Oihane cuando «Los Patxis» fallaron su primera pregunta. Un movimiento que fue muy celebrado en la citada red social. «Bufff... ¡menos mal que está fuera la de la risita!», comentó una usuaria. «Gracias Lobos por eliminar a Oihane, por favor qué risa más insoportable tiene la muchacha», escribió otra.

Buffff , menos mal que esta fuera la de la risita #A3boom — marga b. (@adai_marga) 29 de mayo de 2019

Gracias Lobos por eliminar a Oiane, por favor que risa más insoportable tiene la muchacha #A3boom — M. Carmen (@mamasexy123) 29 de mayo de 2019

En lo relativo al concurso en sí, «Los Lobos» derrotaron a sus rivales por 5100 a 3100 y se plantaron una tarde más en la «bomba final» del programa. En esta ocasión, se quedaron a cuatro respuestas correctas de llevarse el bote, por lo que volverán a intentarlo el jueves. Su dinero acumulado, eso sí, asciende ya a 2.431.200 euros.