Actualizado 09/04/2019 a las 21:35

«Los Lobos» volvieron este martes a «¡Boom!» dispuestos a llevarse el bote del programa que presenta Juanra Bonet en Antena 3. No lo consiguieron, pero superaron de nuevo a sus rivales y estarán de nuevo este miércoles en el formato. Son ya 446 tardes las que lleva el veterano equipo en el concurso, por lo que Erundino, Alberto, Valentín y Manu forman ya parte de las vidas de los millones de telespectadores que cada día lo siguen. Dos años lleva ya el veterano grupo en la pequeña pantalla, que se dice pronto.

Este martes, el equipo celebró el cumpleaños de Alberto y «Los Lobos» derrotaron a «Vikingos», un equipo que no se llamaba así en homenaje a la exitosa serie de History Channel que sigue las aventuras de Ragnar Lodbrok, sino como un tributo al Real Madrid. «A los aficionados del Real Madrid les llaman los vikingos, y nosotros somos del Madrid», comentaron. En su paso por «¡Boom!», no obstante, no les ayudó la habitual «flor» de Zinedine Zidane, el entrenador del conjutno blanco, y fueron eliminados por «Los Lobos».

Pero antes, Valentín dejó una reflexión que sorprendió incluso al propio Juanra Bonet. No son muchas las ocasiones en las que el profesor de «Los Lobos» saca los pies del tiesto, pero lo hizo espués de que el presentador le preguntase por la manera en que recicla y en la que colabora con el medioambiente. Pero Valentín, aunque con su humildad y sencillez habituales, se mostró tajante. «Me gustaría reciclar mejor, pero creo que las administraciones no ayudan mucho».

El «lobo», no obstante, se prodigó más en su crítica. «Donde yo vivo, el transporte público no es tan bueno como debería. Las líneas del tranvía no están bien diseñadas y deberían dar más frecuencia. Y luego los contenedores y lo de reciclar no es tan fácil ni cómodo. Vas a meter los cartones al contenedor de papel y está siempre lleno porque no lo recogen con la frecuencia que deberían. Me gustaría colaborar más, pero es muy difícil. Me veo obligado muchas veces a coger el coche en Alicante porque los barrios de la ciudad están muy mal conectados. Te obligan a coger el coche particular. Lo siento, pero es lo que pienso», explicó Valentín en «¡Boom!».

Su discurso, extensible a prácticamente cualquier ciudad de España, consternó a Bonet. «Nos quedamos así ahora, con esta bajona...», manifestó el presentador. Aunque pese a las palabras de Valentín, «Los Lobos» no se vinieron abajo y supieron celebrar el cumpleaños de Alberto. Superaron a «Vikingos» por 4700 a 3100, pero tuvieron tres fallos en la ronda final y volvieron a quedarse sin el premio de «¡Boom!», que ronda ya los 3,9 millones de euros.