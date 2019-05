Actualizado 07/05/2019 a las 21:42

«Los Lobos» regresaron este martes a «¡Boom!», con las miras puestas en alcanzar el bote del programa que presenta Juanra Bonet en Antena 3. 464 tardes lleva el equipo compuesto por Erundino Alonso, Valentín Ferrero, Manu Zapata y Alberto Sanfrutos en el concurso, en el que ya suman un premio que supera los 2.350.000 euros.

Ya son casi dos años el tiempo que el conjunto lleva participando de manera consecutiva en el formato de Atresmedia, por lo que los cuatro concursantes forman parte de las vidas de los millones de espectadores con los que cuenta el programa en España. Lo mismo que sus divertidas anécdotas, que forman ya parte de la idiosincrasia de «¡Boom!».

Historias como la que contó en este último programa Erundino, el ingeniero de montes de «Los Lobos» de «¡Boom!». Un miembro de «Los Weysss», rivales del equipo el martes, coleccionaba discos de música, por lo que Bonet preguntó a Erundino si él compartía su afición. Y así fue, aunque la respuesta del ingeniero sorprendió a la audiencia del programa. «Yo tengo bastantes. Mil y pico. ¡Y ocupan un montón!», enunció el concursante.

Su respuesta, sin embargo, no se quedó ahí. «Bueno, aunque yo solo colecciono LPs (Long Plays)», matizó. «Eso es mucho espacio y peso...», contestó Bonet. «¡Peso, espacio... y polvo!», replicó «Erun». «Pero bueno, eso se puede limpiar», agregó, antes de adentrarse más aún en su inesperada afición. «Los vinilos tuvieron una época durada en los 70 y 80. Después, empezó la del coleccionismo. La gente se pasó a los CDs y se deshacía de los vinilos como locos. He estado muchas tardes en Madrid buscando vinilos. Tenía un competidor, que era Paco Clavel y al que me encontraba casi siempre», añadió Erundino, en relación al artista de la Movida Madrileña.

Una afición, la del «lobo» y Paco Clavel, que también compartía el propio Bonet. «Colecciono un montón también, tengo más de mil. ¡Es terrible para las mudanzas!», relató el presentador. Asimismo, Valentín también se pronunció sobre el tema. «Yo tengo, pero no colección. ¡Y menos en esas cantidades!».

En lo relativo al programa, «Los Lobos» sufrieron para eliminar a «Los Weisss» (5.500 a 4.500), aunque lograron plantarse una vez más en la lucha por el bote. Pero en esta ocasión volvieron a quedarse a tres aciertos, por lo que este miércoles el premio final será de 3.930.000 euros.