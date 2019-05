Actualizado 22/05/2019 a las 21:48

«¡Boom!» regresó a la televisión este miércoles con una nueva visita de «Los Lobos» al programa que presenta Juanra Bonet en Antena 3. 475 tardes cumplió el equipo, que volvió a derrotar a sus contrincantes, pero que volvieron a marcharse sin el premio final del formato de las bombas, que asciende ya a los 3.885.000 euros.

En la tercera tarde de la semana, el veterano conjunto compuesto por Erundino Alonso, Manu Zapata, Valentín Ferrero y Alberto Sanfrutos se deshizo de «BeniYorkers». Procedentes de Benidorm, el equipo trató de desbancar a «Los Lobos», aunque sin éxito. Lo que sí que lograron, o al menos en parte, fue homenajear a su ciudad. «Bueno, Benidorm es conocido como la Manhattan del Mediterráneo. Por eso lo de “BeniYorkers”», explicó Gerard, integrante del equipo. «Sí, es la tacita de plata...», bromeó Bonet.

En la fase principal, «Los Lobos» arrasaron. No marraron ni una sola pregunta y terminaron con 2.000 puntos. Muy por encima de «BeniYorkers», que tras fallar las dos últimas «bombas» se quedaron con 600 y perdieron a dos concursantes. Lo tenían difícil, pero los integrantes del equipo alicantino soñaban con remontar en las siguientes pruebas, comenzando por la «bomba estratégica».

No obstante, no lo consiguieron. En especial, después de que el equipo cometiese un error impropio de un conjunto procedente de la Comunidad Valenciana. Sofía, la capitana de «BeniYorkers», escogió como tema «Dulce», por lo que Bonet instó a ambos equipos a encontrar «Dulces que tradicionalmente llevan mantequilla». Con empate a tres entre los dos conjuntos, solo restaba una respuesta correcta, que estaba entre «fartons» y «quesada pasiega».

Sofía pidió el comodín, por lo que sus compañeros la ayudaron a responder. «Fartons», escogieron, sin mucho convencimiento. «¿Seguro?», preguntó la joven, que se fió de su equipo... y falló. Nada más marrar, se dio cuenta de su error. «Soy lo peor... ¿No puedo responder otra vez?», inquirió a Bonet, sin éxito, tras su respuesta errónea, que llama especialmente la atención porque los fartons, como «BeniYorkers», son oriundos de Comunidad Valenciana.

En la «bomba clasificatoria», «Los Lobos» no dieron pie a sorpresas y cerraron la prueba con 5.200 puntos, por los 3.200 de «BeniYorkers», que compitieron dignamente. «Ha sido muy divertido», sentenciaron los concursantes, ovacionados en plató. En la «bomba final», no obstante, el veterano equipo volvió a no estar del todo acertado y se quedó a cuatro respuestas de llevarse el bote de «¡Boom!».