Actualizado 10/10/2019 a las 21:48

Tres meses después de «Los Lobos», «Los Dispersos» han llegado a «¡Boom!» dispuestos a comenzar un nuevo legado en el espacio de las bombas. Este jueves, el grupo formado por Manolo, Óscar, Victoria y M. A. cumplió su noveno programa en el formato que presenta Juanra Bonet en Antena 3. Nueve tardes, por cierto, en las que ya superan los 40.000 euros de premio.

En la cuarta entrega de la semana de «¡Boom!», «Los Dispersos» se midieron a «Cof», un equipo de cuatro jóvenes barcelonesas que llegaron con muchas ganas al programa de Antena 3. Ya lo avisó Bonet, según se las presentó a sus nuevos «campeonísimos». «Cuidado, que muerden».

Casi literalmente, pues el grupo formado por Carmen, Marina, Andrea y Laia sorprendió nada más pisar el plató del concurso. «¿Para qué querríais los 855.000 euros del bote?», les preguntó Bonet, como hace cada tarde a todo equipo que llega nuevo. «Para un refugio de ratas», respondieron las jóvenes. «Porque son animales incomprendidos», se justificó Laia, estudiante de Microbiología, como Marina y Andrea. Carmen, el «bicho raro» del grupo, estudia Fisioterapia.

Ante el asombro de Bonet, las cuatro chicas se adentraron poco a poco en su afición por los roedores. «Me gustan mucho los animales y los bichitos», explicó Laia. «Adopté una rata por Internet, porque no me gusta comprar animales. Y vino embarazada y yo no lo sabía, porque el que me dio a la rata no me lo dijo. Entonces, me levanté una mañana y dije... ¡si hay seis!», espetó. «¡Y a ella le di un hijito!», agregó, en referencia a Marina.

En ese aspecto, su amiga asintió. «¡Sí! Y tienen una cuenta de Instagram y todo: “Las ratitas”», comentó. «Dos de sus hermanas las repartí, pero a Marina le di una», apostilló Laia. «¡Y Andrea y yo somos como las madrinas!», comentó Carmen. Las jovenes, de hecho, fueron más allá en sus explicaciones. «Hicimos una ceremonia, una fiesta para ponerles el nombre y bautizarlas», aseguraron. «¿Y cómo fue?», preguntó Bonet. «No quieras saberlo», contestó Laia, que aseveró que tanto ella como Marina dejan «sueltas» a sus ratas por casa. La de esta última, por cierto, no está vacunada. «La mía no está vacunada, porque la madre ya lo estaba y pensé que no hacía falta», dijo Marina. «O sea, que tienes una rata no vacunada y has venido a este programa...», añadió Bonet, que no cabía en su asombro.

Las jovenes, sin embargo, no consiguieron derrotar a «Los Dispersos». Cayeron derrotadas por 4.300 a 3.200, por lo que su refugio para ratas tendrá que esperar. «Los Dispersos», por su parte, se quedaron a cuatro aciertos de llevarse el bote de «¡Boom!», que ya es de 860.000 euros.