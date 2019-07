Actualizado 11/07/2019 a las 02:06

Antes de «¡Boom!», Los lobos ya habían hecho sus pinitos en la pequeña pantalla. Canteranos de «Saber y Ganar», Manu, Valentín, Erundino, Alberto y el fallecido José Pinto habían probado suerte en el programa que conduce en La 2 Jordi Hurtado y en el que sus conocimientos les habían llevado a formar parte de Los Magníficos, sobrenombre que se da a los mejores talentos del programa en la cadena pública. En el concurso de Hurtado, ya se sabe, los participantes optan al premio de forma individual, aunque los foros de internet y grupos de WhatsApp han hecho que entre los nombres de «Saber y Ganar» se organicen encuentros con cierta frecuencia y puedan gestarse, como sucedió con Los Lobos, proyectos como el que les acaba de convertir en millonarios.

Valentín, Manu, Erundino y José no se conocían apenas cuando comenzó «¡Boom!». Fue el primero, profesor universitario de arte quien, tras una mala racha personal y económica, decidió buscar a la desesperada una nueva vía de ingresos. Ya lo contó Valentín en El Hormiguero, donde aeguró que «tenía unas dificultades laborales grandes en la universidad en la que trabajaba. Si acierto una pregunta de la bomba clasificatoria he ganado casi lo de un mes. Y una bomba entera, lo de dos cursos. Tenía esos problemas en el trabajo y aparte otros de salud. Estaba pasando por una enfermedad y no sabía cómo iba a quedar ni lo que iba a pasar».

El profesor, así las cosas, decidió probar suerte y reunir a un grupo de concursantes de «Saber y Ganar» para formar el destacado conjunto. «Empecé por Erundino y llamé después a otros que no pudieron. A continuación, se sumó Manu Zapata. Y luego, José Pinto, que tenía todas las condiciones para formar parte del equipo».

250 euros al mes

Es habitual que en el transcurso del espacio Juanra Bonet pregunte a los concursantes por diferentes aspectos de su vida. Más de 500 programas dan para mucho y, en uno de ellos, Valentín no dudó en profundizar en su trabajo en la universidad, donde el sueldo no es principalmente la mejor ventaja. «Fíjate si me ha cambiado la vida que yo era profesor asociado en la Universidad, en la facultad de Bellas Artes, y ya no lo soy. He dejado el trabajo para dedicarme al programa. Tenía un contrato muy, muy bajo mensual, de asociado de más de tres horas que son solo 250 euros al mes».

«¿Hablamos de que ers doctor en la universidad, doctorado en Bellas Artes, no?», interpeló Juanra Bonet al concursante. «Sí. Es bastante común en la universidad española que el peso mayor de la docencia lo llevemos profesores asociados que estamos entre los 250, 500 y 800 euros. Más del 60% de las plantillas de la universidad española cobran 800 euros o menos», denunció Valentín. El profesor, afortunadamente, ya no tendrá que preocuparse por su salario tras haberse hecho con el mayor bote económico de la historia de la televisión española.