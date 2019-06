Actualizado 26/06/2019 a las 21:16

Este miércoles, «Los Lobos» cumplieron 500 tardes en «¡Boom!» y Antena 3 lo celebró con un programa especial. O mejor dicho, con tres, puesto que tanto hoy, como el jueves y el viernes el veterano equipo se enfrentará a los otros tres conjuntos más exitosos en la historia del programa: «UEP!», «Las Extremis» y «RockCampers».

El primer envite fue contra «UEP!», aquel equipo formado por cuatro mallorquines que en 2015 ganaron el bote y se llevaron 515.100 euros en los 102 programas que pasaron en el formato de Antena 3. «No vamos a decir si les queremos más a “Los Lobos” o a ellos, porque no se puede. Esto es como los hijos, que les quieres, pero de diferente manera», bromeó el presentador Juanra Bonet, al referirse a ambos equipos.

Cuando llegó el turno de que «Los Lobos» respondieran, Manu sorprendió al recordar una anécdota relativa al equipo. Sucedió después de que el conductor del programa recordase que, de vacaciones en Mallorca, visitó el restaurante que regentan los «UEP!» y allí «le sirvieron un postre con forma de bomba». «Me ha llamado mucho la atención lo que has contado. Me ha gustado que les funcione tan bien [el restaurante a los "UEP!"] que hayan podido abrir un segundo», comentó el crítico de cine de «Los Lobos», que comparte equipo con Erundino, Valentín y Alberto.

Fue entonces cuando rememoró una historia de lo más particular. «Cuando has contado tú que fuiste a verlos y te sirvieron un postre en forma de bomba, me he acordado de lo que nos pasó a nosotros en el Restaurante Tubal, de Tafalla (la ciudad navarra en la que vive Manu). Fuimos un día y nos sirvieron un segundo plato, también con forma de bomba. Una alcachofa con champiñones, que tenía debajo hielo seco. Y al echar el caldito, el hielo seco sacaba humo y parecía que era una bomba y que había una explosión. ¡Un homenaje estupendo!», desveló Manu.

«Se me cae la baba...», comentó Bonet, mientras Valentín se recreaba en la anécdota de Manu. «Delicioso. Estaba todo muy rico», enfatizó el profesor universitario del longevo conjunto de «¡Boom!», que derrotó a «UEP!» en un duelo de lo más entretenido y que se llevaron «Los Lobos» por 5.400 a 3.200.

Al ser un programa especial, el equipo no luchó por el bote al uso, que ya es de 4.100.000 euros, sino por un premio especial de 100.000 euros. Sin embargo, se quedó a tres preguntas de llevárselo.