«Los Lobos» regresaron este jueves a «¡Boom!» buscando el premio final del programa de las bombas, que asciende ya 3.990.000 euros. No lo consiguieron, aunque sí que lograron derrotar a sus rivales, por lo que el viernes regresarán al formato que presenta Juanra Bonet en Antena 3 para volver a probar suerte.

476 ediciones de «¡Boom!» cumplió el equipo formado por Valentín Ferrero, Erundino Alonso, Alberto Sanfrutos y Manu Zapata en la cuarta tarde de la semana. Un día en el que se midieron a «Brain Storming», un grupo de cuatro jóvenes estudiantes que plantaron cara y vendieron cara su derrota, pero que además protagonizaron el momento más emotivo del programa.

Sucedió cuando Bonet preguntó a los jóvenes acerca de lo que les gusta hacer en su «tiempo libre». Guille, uno de los cuatro contrincantes de «Los Lobos», lo tuvo claro. «Juego en un equipo de fútbol, pero al llegar a casa me gusta estar con mi abuela. Estoy toda la tarde con ella... ¡y vemos “Boom”! La gente me dice... “Todo el día con tu abuela, qué coñazo” Pero no. Porque como con mi abuela, en ningún sitio», explicó, entre los aplausos del público.

A continuación, Bonet siguió preguntándole acerca de su preciosa afición. «Me gusta estar con mis abuelos todo el tiempo del mundo, escuchar las historias que me cuentan y su compañía. Los abuelos siempre sacan lo mejor de ti, porque te miman mucho... ¡y te sacan comida!», afirmó, entre risas. El presentador coincidió con el joven. «Cuando hablas con un abuelo o abuela... les cueetas algo y te dicen: “¡Anda hombre! Si supieras lo que yo he vivido...” Parece que vienen del futuro, porque han vivido las cosas antes que tú. Por eso es tan importante escucharles», sentenció el televisivo. «Yo, de verdad, lo creo», prosiguió Guille, antes de que los dos volvieran a ser ovacionados por los presentes en el plató de «¡Boom!».

A sus palabras quisieron sumarse otros dos integrantes de «Brain Storming»: Andrés y Álex. «Después del discursazo... un saludo a mis abuelos», comentó el primero. Más triste fue lo que dijo el segundo. «Justamente mi abuela falleció la semana pasada. La envío un beso allá donde esté. Una historia que recuerdo y me contó hace poco fue que, junto a dos amigas, se marchó en un velero hacia Nueva York desde Galicia, haciendo escala en La Habana», contó orgulloso. «¡Qué historión!», enfatizó Bonet.

El discurso de Guille caló hondo en «¡Boom!». Incluso entre «Los Lobos», que optaron por eliminar al joven cuando el equipo falló la segunda bomba. «Nos vamos a ganar la desaprobación de todos los abuelos y abuelas de España por el buen corazón que tiene Guille, pero es al que tenemos que eliminar», recalcó Valentín, antes de decidir que el chico se convirtiese en el segundo expulsado de su equipo.

«Los Lobos» fueron superiores tanto en la «bomba estratégica» como en la clasificatoria, por lo que derrotaron a «Brain Storming» por 4400 a 2700. En la «bomba final», a la que llegaron sin Manu, eliminado por sus rivales, volvieron a quedarse cerca del bote. Con Erundino como capitán, fallaron tres respuestas, por lo que se fueron un día más sin el premio final de «¡Boom!». Eso sí, «Los Lobos» llevan ya acumulados 2.411.700 euros.