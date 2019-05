Brisa Fenoy: «Me pareció una idea arriesgada y quiero arriesgar en todo lo que haga»

Actualizado 26/05/2019 a las 00:58

«Top Photo» es el primer talent de fotografía móvil del mundo. Este sábado llega a Movistar+, de la mano de Brisa Fenoy como presentadora. A sus 27 años, Fenoy se ha convertido en todo un fenómeno juvenil. Natural de Algeciras, Brisa Fenoy ha sido modelo, DJ, cantante, compositora y productora musical. Su salto a la fama para el público en general llegó el pasado año, cuando fue coautora del tema «Lo malo», interpretado por Aitana Ocaña y Ana Guerra en «Operación Triunfo 2018». Con la canción, buscaron acudir al Festival de Eurovisión del pasado año, pero aunque no lo lograron, se convirtió en uno de los temas más potentes del pasado año. Además, también consiguió salir nominada como mejor artista español en los MTV EMA del pasado año.

Con su música, Brisa Fenoy intenta mostrar su lado más personal al público. No solo compone música comercial, sino que intenta mostrar su lado más solidario y comprometido en cada letra. De hecho, ella se define como «música, cine y activismo social». Además de la música, Fenoy también participa de forma activa en documentales que muestran la realidad social. Ahora le toca mostrar su lado más neutral, dejar de opinar y postrarse como presentadora del primer concurso de fotografía en el que solo pueden usar las cámaras de los teléfonos móviles. Aunque, a priori, pueda parecer que no tiene mucho que ver con ella el formato, considera que está dentro del «tipo de arte en el que me quiero centrar».

P - ¿Cómo te has preparado para presentar el programa? ¿Buscaste alguna referencia?

R - El equipo del programa me habían dicho que mirara alguna referencia, y por falta de tiempo y porque me gusta intentar ser yo misma, no he mirado ninguna. Tampoco he visto antes «Masterchef», con el que alguno ha comparado el programa. Pero creo que ha sido muy auténtico. Ha sido muy fresco, muy moderno... En el video de presentación se ve que es algo muy diferente a lo que hay en televisión. Además del punto del realitytiene un punto educativo que me parece muy bueno. Hacer la fotografía a través del móvil es una apuesta fuerte del proyecto. No consumo mucha televisión, pero este programa lo vería porque me parece muy guay.

«Me sentí muy identificada con el proyecto»

P - Cuando te dijeron que serías la presentadora de «Top Photo», ¿cómo reaccionaste?

R - Al principio me sentí un poco insegura. Me dije: «uff... nunca he hecho de presentadora». Quiero mi carrera como artista, me ha costado muchos años llegar hasta aquí y ahora que estoy empezando quiero darlo todo. No puedo perder mucho tiempo haciendo otras cosas. De hecho, me han ofrecido ser actriz en películas y he dicho que no porque me quiero centrar en la música. Pero cuando tuvimos la reunión para preparar el programa vimos que iba a poder mostrarme como soy. Vimos también que iba a ser algo de fotografía, que encajaba conmigo porque había sido modelo durante siete años y me sentí muy identificada con el proyecto. Además, me va a aportar una nueva profesión. Siempre creo en los retos nuevos, y este me gustó mucho. Me pareció una idea muy arriesgada y yo quiero arriesgar en todo lo que haga. Es una propuesta muy inteligente e interesante. Con ese papel de modelo, mi hermano siendo fotoperiodista, y yo codirigiendo mis videoclips, lo vi muy dentro del tipo de arte en el que me quiero centrar, porque soy música, cine y activismo social. El mundo de la foto está bastante dentro de todo esto. Y soy nula en las redes sociales, por lo que pensé que podría aprender de paso.

P - ¿Crees que vas a mejorar en tu forma de comunicarte a través de las redes sociales?

R - Creo que si, porque me doy cuenta de que es el futuro, nos guste o no. Es ya el presente y es algo imparable. O te subes al carro o pierdes oportunidades que en mi carrera musical tengo que aceptar y coger. Ha sido un reto: me he tenido que aprender guiones en muy poco tiempo y usar el pinganillo me ha venido muy bien para mi carrera musical. Me han chivado muchas cosas al oído y me he sentido muy cómoda. No he podido ser todo lo auténtica que me hubiera gustado porque al final no podía opinar y tenía que ceñirme a lo que había que hacer como presentadora. Los concursantes son muy guays, al jurado le hemos cogido muchísimo cariño. También me he emocionado muchas veces dentro del programa y me decía a mi misma: «Brisa, no llores que eres la presentadora», y me he tenido que contener. Esto me cuesta porque, aunque sepa que soy líder, me costaba asumir el papel. También soy muy empática, y en este programa también me he enfrentado a ese reto personal. Estoy muy agradecida de la experiencia, el valor humano que ha habido en el formato ha sido brutal y es algo muy difícil de encontrar. En el reality está todo muy buen puesto y me han tratado muy bien. No se ha sentido la competición, sino que se ha hecho mucha cooperación. Se han ayudado, ha habido una gran complicidad entre los concursantes a pesar de la presión que tenían encima. Yo les decía: «sed inteligentes y repartíos el premio entre todos y os ayudáis». Habría sido brutal: el primer talent de fotografía del mundo en el que se reparte el premio, todo cooperativo. Al final no fue así, pero bueno, se van a ir invitando los unos a los otros.

«El programa tiene los ingredientes perfectos para que tenga toda la luz que se merece»

P - ¿Cómo te has visto como presentadora?

R - Pues la verdad es que se pasa muy bien. El día que terminamos no me quería ir. He descubierto otra pasión y otra profesión. Me gustó un montón y se me ha abierto una puerta. Pero para mi, la música es lo primero.

P - ¿Repetirías en una segunda temporada o como presentadora en otro formato?

R - En este programa si, lo digo desde ya.

P - ¿Has cogido ideas de las fotografías y los trucos que han ido contando en el programa?

R - Si, de hecho he estado ahora en Algeciras rodando el próximo videoclip y lo he codirigido yo gracias a «Top Photo». He cogido muchas claves sobre la luz, los encuadres, el movimiento... he aprendido un montón. Los espectadores van a saber mucho más de fotografía, que es de lo que se trata. No es un mero reality, sino que se aprende un montón.

P - ¿Cómo ha sido la convivencia de los concursantes?

R - No han estado viviendo juntos, pero han pasado muchas horas de rodaje. Ha sido muy fuerte. Ha habido muchas dificultades, contratiempos... Fue duro, muy intenso pero muy bonito. Todo ha fluido muy bien y estoy impresionada de la dimensión de este programa, de cómo han apostado Movistar, Huawei, Warner, Casanova, el jurado, los chicos... han sido los ingredientes perfectos para que este programa tenga toda la luz que se merece, y nunca mejor dicho.

P - Antes hablabas de que las redes sociales forman parte de la fotografía. ¿Qué papel crees que tiene Instagram en todo esto?

R - Instagram es la plataforma por deferencia de fotografía en las redes sociales. Pero también es el narcisismo, el ego. En eso no estoy a favor, pero es verdad que en este programa no se mira eso, sino que se busca el talento a través de la fotografía móvil que se ve en Instagram. Le da la vuelta al concepto narcisista del selfiey me parece también un plus. Muestra cómo hacer fotografía, pero en vez de usar cámaras profesionales, pasando a las del móvil. Es una mirada diferente, mostrando algo mucho más orientado hacia la fotografía, que a veces se pierde el concepto y se pone por delante la vida privada, el narcisismo y el ego. No estoy a favor del mecanismo de la vida virtual que no tiene nada que ver con la real. Al final muestra algo que no se es, y existe esa presión de buscar que todo está perfecto, y no se vive separado del móvil. Hay que vivir, hay que sacar el móvil para fotografiar un momento mágico que vivas y quieras contar, pero no se puede estar todo el día revelando la vida a través del móvil.

P - ¿Crees que ese mensaje se va a plasmar en el espectador?

R - Creo que si, porque a mi me ha sucedido. El otro día iba en el coche, vi un atardecer precioso e hice la foto y expliqué que iba a dar un concierto. Creo que es gracias a «Top Photo» que hago ahora estas cosas. Si ha intercedido en mi, puede interceder en cualquiera.