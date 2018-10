La bronca más bochornosa en GH VIP: «Te voy a amargar la existencia»

Actualizado 25/10/2018 a las 17:22

La presente edición de GH VIP nos está dejando momentos para el recuerdo, aunque lo cierto es que el programa de Telecinco tiene todas las papeletas para pasar a la historia como una de las ediciones más bochornosas. Al acoso por parte de varios concursantes a Miriam Saavedra se unen ya las bochornosas frases de Suso sobre las mujeres, la presunta incitación al abuso por parte de Omar Montes y el robo de una crema a la expareja de Carlos Lozano por parte de Aurah.

Anoche los espectadores pudieron presenciar otra tremenda falta de respeto entre los concursantes del reality de famosos. Tras abrir el frigorífico, Aurah se percató de que un producto estaba mal colocado y no dudó en preguntar quién era el responsable. Para ello, sin embargo, la joven utilizó el término «retrasado» por lo que Miriam Saavedra afeó su actitud. «Yo digo lo que me sale de ahí abajo», contestó la joven ante la reprimenda. Fue entonces cuando las jóvenes se enzarzaron en una sonada bronca: «Estás amargada» gritó Aurah. «Se va a acordar de quién soy yo, le voy a amargar la existencia», amenazó la que fuera concursante de «Mujeres y Hombres y Viceversa».

Las concursantes, además, no dudaron en echarse en cara sus operaciones estéticas para establecer una especie de competición sobre quién era la joven más retocada: «Te has operado la nariz y te has hecho una liposucción. Mi cara y mi culo son míos», dijo Aurah a Saavedra.

No es el único conflicto nuevo que ha estallado en la casa. La sexta gala de GH VIP: Límete 48 horas mostró la bronca entre Tony Spina y Koala. «Para mí el Koala es muy falso. Yo prefiero las personas como Miriam, que tienen muchos fallos pero va de cara, que el Koala que las mata callando, se le está cayendo la careta», afirmó Spina ante el cantante.