Bronca monumental en «Sálvame» entre Gema López y Jorge Javier Vázquez

Actualizado 25/06/2019 a las 09:52

Este lunes, «Sálvame» inició la semana por todo lo alto con uno de sus momentos más tensos. El programa que conduce en Telecinco Jorge Javier Vázquez dedicó gran parte de su tiempo a dos de sus mayores acontecimientos informativos: la boda de Belén Esteban y Supervivientes. En referencia a este último tema de debate, los colaboradores analizaron los motivos que han llevado a Marta, mujer de Chelo García Cortés, a no querer visitar a su mujer en Honduras, quien ya ha reclamado su presencia en reiteradas ocasiones.

Durante la charla, Gema López se posicionó junto a Chelo García Cortés afirmando que entendía los motivos de la periodista para mostrarse contrariada con la organización del concurso al no recibir noticias de su pareja. Jorge Javier Vázquez, por su parte, aseguró no estar de acuerdo con Cortés quien, a su parecer, «conoce qué es un programa de televisión y no debería ser tan soberbia». En opinión de Vázquez, «no todos los concursantes de Supervivientes son iguales».

No opinó lo mismo Gema López, quien se apresuró a contestar al presentador de «Sálvame» explicando que, a su parecer, todos los concursantes pasan hambre y luchan por el mismo premio. No hicieron falta más palabras para que el presentador de Badalona, visiblemente molesto, asegurara que el director de un programa de televisión tiene derecho a decidir qué familiares visitan a los concursantes. «Como compañera te tengo respeto, pero ahora no te tengo respeto», espetó Vázquez. «Pues, entonces, me levanto y me voy», contestó sin miramientos López. «Sí, puedes irte», zanjó Jorge Javier. «Me parece que lo tuyo es no entender nada. Me da igual, considero que no tiene ningún respeto a la gente que hace el programa», criticó el conductor de Sálvame entre aplausos.