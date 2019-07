Las Campos encuentran nuevo refugio en televisión lejos de su madre

Actualizado 02/07/2019 a las 21:28

El clan de las Campos no está pasando por su mejor momento profesional. Desde que María Teresa Campos sufriera un repentino ictus en mayo de 2017, la presentadora no ha vuelto a levantar cabeza. Tras su recuperación, en septiembre del mismo año, la cadena contó con ella como colaboradora estrella del debate de «GH Revolution». Sin embargo, tan solo ocupó su silla durante medio programa, después de abandonar de forma abrupta el espacio.

Desde entonces, poco y nada ha vuelto a aparecer María Teresa Campos en la pequeña pantalla. Una nueva temporada de «Las Campos» —la menos vista de todas— fue su broche de oro a varias entrevistas en la cadena, como la concedida en «Mi casa es la tuya», con Bertín Osborne. Junto al artista intentó darle salida a su millonaria casa que está en venta. Además, aprovechó la oportunidad para volver a pedir un programa de televisión, oferta que todavía no ha llegado.

Pero el mundo de la pequeña pantalla no ha sido el único que ha intentado explotar María Teresa Campos. Ante la negativa de la cadena de ofrecerle un nuevo espacio, intentó darle salida a su vena artística, publicando un álbum de duetos junto a Edmundo Arrocet, disco que fue un auténtico fracaso. De hecho, el naufragio fue de tal calibre que, encontrándose en una firma de discos en una de las grandes superficies más importantes de España, tan solo dos seguidores de la presentadora se presentaron ante la cita.

Abruptas salidas de «Sálvame»

Desde entonces María Teresa Campos no levanta cabeza. Y sus hijas han ido detrás. Este mismo año, el contrato de la presentadora con la cadena se acababa, y no la han renovado, por lo que Mediaset España no estaría interesada en continuar contando con su rostro en la cadena. Sin embargo, quienes han continuado vinculadas con el grupo han sido sus hijas, Terelu y Carmen Borrego. Ambas eran colaboradoras de «Sálvame», pero han salido de forma estrepitosa, entendiéndose en parte como un castigo hacia quienes despreciaron a su madre.

La primera en dejar el programa fue Carmen Borrego. Cuando decidió acudir a «Sálvame okupa», nadie se imaginaba cómo reaccionaría cuando Payasín le estampara una de sus tradicionales tartas en el rostro. Acusando que tenía los puntos recientes de su último retoque estético, abandonó el programa y no volvió a pisar el plató de «Sálvame». A las pocas semanas, fue su hermana, Terelu Campos, la que decidió coger la puerta y marcharse. En su caso, según aseguró, era la presión que sentía al hablarse constantemente de su familia la que desencadenó su abrupta marcha, al, literalmente, abandonar su puesto en pleno directo para no volver.

Sin embargo, lejos de querer buscar una vida tranquila, Carmen Borrego y Terelu Campos necesitan trabajar en televisión. Por ello, ambas han recaído en «Viva la vida», un espacio de Telecinco en el que son también muy críticos con lo que sucede en el propio «Sálvame». La primera en aterrizar en el espacio de Emma García fue Carmen Borrego tras sufrir el tartazo de Payasín. En el sillón de las tardes de los fines de semana se explayó sobre lo que había sucedido, y de paso, firmó un contrato como colaboradora de «Viva la vida».

La última en hacer lo mismo ha sido Terelu Campos. Al igual que lo hizo su hermana Carmen, Terelu acudió a la boda de Belén Esteban, y aprovechó para, al día siguiente, conectar con el espacio anteriormente presentado por Toñi Moreno. Con los colaboradores, fue desvelando algunos de los detalles del enlace y su posterior convite y fiesta. Y, de ahí, ha dado, en una semana, el salto a colaboradora.

Raúl Prieto, salvador de las Campos

A pesar de que, seguramente, a María Teresa Campos no le haga especial ilusión que continúen trabajando en la cadena que no contó con ella, sus hijas se encuentran trabajando en un nuevo espacio, seguramente, gracias al nuevo director de «Viva la vida», Raúl Prieto. En el pasado, Prieto fue director de «Sálvame» con La Fábrica de la Tele, pero aceptó la oferta de Cuarzo Producciones para controlar desde bambalinas el espacio de los fines de semana.

Prieto guarda un enorme cariño a la familia al completo, al igual que a otros muchos compañeros de «Sálvame». Cabe recordar que el propio director fue el padrino e la boda de Belén Esteban y que, incluso, decidió no sacar a la luz las fotografías que ponían en peligro la exclusiva del enlace. Puede que dentro de un tiempo veamos cómo Prieto intenta reclutar también a la matriarca de las Campos, aunque ante la animadversión adquirida por María Teresa Campos hacia la cadena sería complicado.

Desencuentros en público

De hecho, la relación que mantenía la veterana presentadora con el resto de la plantilla de la cadena, antes excelente, parece haberse deteriorado desde que ha salido del grupo de comunicación. Durante la presentación de un libro, María Teresa Campos cargó con duras críticas hacia «Sálvame» y hacia Jorge Javier Vázquez. Además, la presentadora, también invitada a la boda del año de Telecinco, coincidió en un momento concreto con Jordi González, último anfitrión con el que compartió plató en Mediaset.

Según han asegurado invitados que presenciaron el encuentro, entre los dos hubo una enorme tensión, generada fundamentalmente por María Teresa Campos. Esto se debe, según afirman los mismos invitados, que la presentadora pensó que, cuando fue llamada para el debate de «GH Revolution», lo hicieron para que ella fuera copresentadora junto a González, pero al descubrir que no era así prefirió no volver a pisar el programa.