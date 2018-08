Las Campos vuelven a Telecinco con más viajes y algún enfado

Actualizado 13/08/2018 a las 01:19

«Las Campos», el docureality sobre la vida de una de las familias de presentadoras más populares de la televisión, vuelve este martes (22.00 horas) a Telecinco. La tercera temporada del programa, producido por La Fábrica de la Tele, está centrado en los viajes del clan. Tras pasar por Nueva York y Miami, las Campos grabaron una entrega en Argentina, donde descubrirán los orígenes de Edmundo Arrocet.

Pero tampoco faltarán en estos periplos «los enfados y momentazos» entre la matriarca y sus dos hijas. En el adelanto que ha mostrado Telecinco, la tensión se palpa en el ambiente. «No quieres comer, no quieres andar, no quieres ir...», le reprocha Terelu Campos a su madre. «Pues a lo mejor no tengo que venir», responde María Teresa.

Este tercer curso de «Las Campos», que Telecinco estrenó en diciembre, también en periodo vacacional, competirá con la serie de La 1 «Sabuesos», las películas de las cadenas de Atresmedia y la ficción «911» en Cuatro, su cadena hermana.

Aunque la vida de las Campos tiene gran seguimiento en los magacines y revistas del corazón, lo cierto es que sus audiencias en los últimos episodios han sido discretas. Las dos entregas emitidas en Navidad se quedaron por debajo del 12% (11.8% de cuota de pantalla y 1.892.000 espectadores, y 11% y 1.950.000, respectivamente) y no consiguieron liderar la noche.