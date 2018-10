Actualizado 27/10/2018 a las 01:01

Antena 3 emitió este viernes la quinta gala de la séptima edición de «Tu cara me suena», el formato nacional de entretenimiento más exportado de la historia de la televisión. El espacio presentado por Manel Fuentes arrancó esta temporada con su segundo mejor estreno histórico (22,2%), líder absoluto de la noche del viernes y lo más visto del día con 2.648.000 espectadores. El pasado viernes el talent show logró su máximo en espectadores de esta séptima temporada llegando a 2.863.000 espectadores.

Aparte del maestro de ceremonias Manel Fuentes forman parte del equipo de «Tu cara me suena» los jueces Chenoa, Ángel Llàcer, Lolita Flores y Carlos Latre, al que esta semana sustituyó Santiago Segura como jurado en esta edición. El espacio de Gestmusic llegó una semana más cargado de nuevas imitaciones, siendo una de las más esperadas la que realizó Mimi Doblas, vocalista de Lola Indigo, de Jennifer López cantando «El anillo». La extriunfita firmó una actuación brillante: «Eres hipnotizante. No paraba de mirarte. Lo has hecho de 12», aseguró Àngel Llàcer.

También había mucha expectación por ver a Soraya Arnelas metiéndose en la piel de Rosalía, una de las grandes artistas del momento. La actuación especial de la noche estuvo protagon ziada por el cantante Fortu, que hizo de Camilo Sesto. Otra que estuvo brillante fue Anbel Alonso imitando a Rocío Jurado, que logró meterse al jurado en el bolsillo: «Has demostrado ser una gran cantante y yo he visto a la jurado en tu número...Solo te digo que hoy mi puntuación tendrá doble cifra», le prometió Llácer.

Manu Sánchez cambió su registro habitual al encarnar a MC Hammer y su mítica canción «U can't touch this». Chenoa declaró ser una fan de esta canción y no dejó de bailar durante toda la actuación. Al bajarse Manu del escenario, Chenoa le dijo, sofocada, «me ha encantado, te felicito porque has logrado que todo el mundo se ponga de pie, este tema le gusta a todo el mundo porque arrastra...No he podido dejar de bailar».

Como suele pasar, José Corbacho le dio una pizca de gracia y de desparpajo a «Tu cara me suena» con su espoontaneidad. El actor tuvio que meterse en la piel de Tequila y cantar su mítico «Rock and roll en la plaza del pueblo». En la gala de hace siete días a Corbacho le tocó la casilla de «Original y copia», por lo que tuvo la suerte de subirse al escenario junto a Alejo Estivel, vocalista del mítico grupo. «Tenías que conseguir levantar el público y trasladarles a una fiesta de un pueblo y lo has conseguido», reconoció Àngel Llácer.

Brays Efe no tuvo tano acierto en el escenario, pero lo que está claro es que disfrutó como el que más con su actuación. Brays tuvo que imitar a Rita Ora con «Your Song». «Guapa estás, pero no he visto mucho la voz de Rita», apuntó Lolita. El actor se tomó bien las críticas y aprovechó para burlarse amistosamente de Lolita. «Te he traído un casette de Rita Ora, porque no sé si tendrás para cedés», dijo el concursante entre las risas del público. Siguió un rato más el concursante con chascarrillos de este tipo, insinuando que Lolita no tenía mucha idea de a quién estaba imitando.

Por lo demás, María Villalón brilló con su imitación de Antonio Molina, Carlos Baute hizo de Nat King Cole con su «Cachito, cachito» y Jordi Coll se metió en la piel de la legendaria Madonna con «Hung up». Una vez que todos hubieron pasado por el escenario llegó el turno de las votaciones, y la ganadora de esta quinta gala de «Tu cara me suena» resultó ser María Villalón por su imitación de Antonio Molina, que se llevó el 12 de los cuatro miembros del jurado.