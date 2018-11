Actualizado 16/11/2018 a las 23:45

«Tu cara me suena» celebró una gala más en su séptima edición y lo hizo con Soraya Arnelas marcándose una de las grandes actuaciones de la noche. La cantante extremeña, finalista de «Operación Triunfo» en 2005 es una de las grandes favoritas del concurso de Antena 3 y volvió a evidenciar por qué este viernes en el programa musical.

Soraya, líder en la clasificación del programa, se «vistió» de Rihanna en «Tu cara me suena» y conquistó al público y al jurado. Durante la semana, Ángel Llácer le había aconsejado que fuese «un poco felina» para triunfar con su versión de «Where have you been?», uno de los temas más icónicos de la artista de Barbados. «Si lo consigues, harás una actuación que será pura fantasía», le aconsejó el profesor y jurado del programa de Antena 3.

En su conversación con el presentador Manel Fuentes antes de salir al escenario, Soraya se mostraba cauta, pero con muchas ganas. La semana pasada, no le había ido muy bien con su imitación de Scorpions con «Still loving you», pero confiaba en redimirse. «Hoy me saldrá un poco mejor. Pero en esta actuación, Rihanna iba un poco como por encima. Me sorprendió mucho, porque está muy afinada», señaló, en alusión a la gran confianza que Rihanna tiene en sí misma.

La cantante se subió al escenario dispuesta a triunfar. Caracterizada con las rastas y el atuendo de Rihanna, se lo creyó, se movió con mucho desparpajo y el público y el jurado lo reconocieron. El plató estalló en sonoros aplausos en cuanto terminó de actuar y el jurado no escatimó en elogios hacia la extremeña. No en vano, Chenoa y Ángel Llácer se levantaron de sus asientos para ovacionar a la concursante de «Tu cara me suena».

«Numerazo para empezar. Pura fantasía», reconoció Fuentes, antes de dar paso a las valoraciones del jurado. «Hoy a la que no veo es a Soraya, veo a Rihanna», dijo Lolita. «Si te comparo con Rihanna, sales bien parada. Mi doce de esta noche es tuyo», espetó Santiago Segura. «Has demostrado un alto nivel, en cuanto a rendimiento y control de voz. Soraya tiene muy buena técnica y ha cumplido con creces», aplaudió Chenoa.

El último en valorar fue Llácer, que no pudo ser menos. «Ha sido muy guay. Que la gente esté en su casa y pueda ver esto es genial. Gracias por venir cada viernes, Soraya», aplaudió el que fuese jurado de «Operación Triunfo» y «Tú sí que vales», para valorar una de las grandes actuaciones de la noche. En Twitter, el nombre de Soraya se convirtió en «trending topic».

«¿Era Rihanna de verdad o era un espejismo?», se preguntaron desde el perfil oficial del programa en Twitter. «¡Qué grande!», agregaron, tras valorar la actuación de Soraya como «potente» e «increíble». A algunos «tuiteros», por otro lado, no les convenció la actuación.