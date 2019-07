Actualizado 05/07/2019 a las 23:55

La «socialité» Tamara Falcó acudió este viernes a «Mi casa es la tuya», el programa que presenta Bertín Osborne en Telecinco. Aunque en lugar de que el cantante visitase la residencia de la joven, fue la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó quien puso rumbo a la Hacienda San José, la finca que Bertín tiene en Sevilla.

Allí, la «celebrity» pasó revista a varios de los temas de su pasado, aunque tampoco quiso prodigarse en exceso. En lugar de ello, dio la vuelta a la entrevista, hasta el punto de que parecía ella la que hiciese las preguntas a Bertín. «Soy muy buena entrevistadora», afirmó, con orgullo. Entretanto, la joven, de 37 años, explicó los motivos por los que todavía no ha sido madre. «No sé... me parece demasiada responsabilidad», le dijo a Osborne. «Además, que todavía no he encontrado a la persona adecuada. Así que yo, que soy muy creyente... voy a rezar mucho. ¡Reza conmigo, Bertín!».

Poco después, el presentador y la joven charlaron sobre el escritor Mario Vargas Llosa, marido de Isabel Preysler. «Antes, era comunista. Luego, se presentó para ser Presidente de Perú y ahora, tiene ideas más cercanas a la derecha. ¡Qué cambio!», afirmó Falcó, que dio su opinión al respecto de los ideales comunistas. «La idea del comunismo es súper bonita. Pero no entiendo por qué, si tú trabajas tres veces más que yo... tenemos que cobrar lo mismo. Solo nos podríamos comprar el mismo tipo de abrigo», opinó la joven en «Mi casa es la tuya».

Aunque la «socialité», hermana de Enrique y Julio Iglesias Jr., fue más allá en sus declaraciones. «Eso va en contra de la naturaleza humana. ¡Además, que a mí no me gusta trabajar en el campo!», aseveró. Punto de vista que compartió Bertín. «Eso es, no entiendo que todos tengamos que cobrar lo mismo», refrendó el presentador del programa de Telecinco.

Su relación con la prensa

Instantes después, la conversación derivó hacia la relación de ambos con la prensa. «¿Qué tal te llevas tú?», preguntó Falcó. «Tuve una época malísima, de guerra total. Ahora, tengo una relación buenísima con casi todo el mundo, menos con algún mamarracho, de estos que escriben en medios digitales», contestó el cantante. La joven también ofreció su punto de vista. «Aquí es diferente, pero en Estados Unidos los periodistas son más maleducados. Un día, me contó George Clooney que a veces, vas con tu hijo y te paran por la calle y te dicen: “Qué feo es el niño”. Lo hacen para que saltes», comentó la «socialité».

«Mi hermano Enrique (Iglesias) me dijo una vez que no me meta nunca a ver qué dicen de mí. Pero yo me llevo genial con la prensa, de siempre», añadió Falcó. A ese respecto, la joven quiso saber si alguna vez, algún periodista había publicado una noticia que hubiera «dolido muchísimo» a Bertín. «Un día contaron que me había muerto. Mi madre entonces vivía, y casi le da un infarto», aseveró el presentador.

Quedaba por formular, todavía, la que sería una de las preguntas más calientesde la entrevista. «¿No te habrá gustado en algún momento mi madre?», preguntó Falcó. En ese instante, Bertín rompió a reír. «Estás sonriendo... y viendo el nombre de tu disco (“Nunca debí enamorarme de tu madre”, se llama el último trabajo de Osborne) no sé qué decirte...», siguió diciendo la «celebrity» en «Mi casa es la tuya». El presentador, sin embargo, no dio juego. «No, no. Te diré que no la he visto muchas veces en mi vida. Recuerdo un par de momentos divertidos junto a ella, pero poco más», sentenció, antes de que los dos acudieran a recibir al televisivo Boris Izaguirre, gran amigo personal de Falcó y que cocinó una quiche para los tres.