Actualizado 06/04/2019 a las 01:05

Este viernes, Bertín Osborne regresó por todo lo alto al «prime time» de Telecinco con el retorno de «Mi casa es la vuestra», el espacio que el presentador conduce en la primera cadena de Mediaset. En una edición de lo más particular, que se llamó «Especial Políticos», el televisivo invitó a su programa a los líderes de las cinco grandes formaciones que rivalizarán el próximo 28 de abril por la presidencia del Gobierno.

Sin embargo, el líder del ejecutivo español Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Podemos), declinaron la invitación de Osborne. Por ese motivo, el programa solo pudo contar con tres: Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) y Santiago Abascal (Vox), que respondieron de buen grado a (casi) todas las preguntas del televisivo.

Las entrevistas, todas ellas por separado, estuvieron cargadas de preguntas de todo tipo. Algunas plenamente profesionales, pero hubo otras muchas personales. Como una de las más esperadas de la velada: la relativa a la supuesta relación sentimental que existe entre Albert Rivera y la cantante Malú.

En su diálogo con el líder de Ciudadanos, Osborne no se pudo contener. «Oye, ¿cómo es esto de Malú?», le preguntó al candidato, que trató de evadir el tema. «¡Primera noticia que tengo! ¡No me había enterado de nada de eso! Pero si en televisión no se habla nada del tema...», respondió con sorna y una media sonrisa.

Pero Bertín no abandonó el asunto. «Es que ella es mi amiga...», le dijo sobre la artista, que acudió en el pasado a «Mi casa es la tuya». Aunque Rivera siguió en sus trece y es más, lanzó un dardo a Telecinco. «Si no se habla de otra cosa en esta cadena...».

A lo suyo siguió también Bertín, que intentó capear el temporal. «Tenía muchas ganas de preguntarte por este tema». Pero el líder de la formación naranja no salió de su discurso y ensalzó el modo de vida de España. «Me gusta vivir en un país libre. Cada uno que viva con quien quiera y se case con quien quiera. Estoy orgulloso de este país», espetó, sin dejar de exhibir su sonrisa y consiguiendo al fin que la conversación transcurriese por otros derroteros en «Mi casa es la tuya».