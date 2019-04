Actualizado 06/04/2019 a las 00:11

Este viernes, Bertín Osborne regresó a las noches de Telecinco con un especial de «Mi casa es la tuya», el espacio que presenta en la primera cadena de Mediaset. Un programa en el que intentó organizar una especie de debate a cinco con los grandes líderes políticos de España, aunque no lo consiguió del todo.

Especialmente, porque hubo dos dirigentes que declinaron la invitación del presentador: el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, secretario general del PSOE; y Pablo Iglesias, al frente de Podemos. Ninguno de los dos estuvo con Osborne en «Mi casa es la tuya», que sí que contó con la presencia de Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) y Santiago Abascal (VOX).

La decisión de ambos políticos de no acudir al formato no pasó desapercibida. De ello dio buena cuenta el propio presentador al poco de comenzar con sus entrevistas, todas ellas por separado. «Hoy estaré con los líderes de tres de las formaciones más importantes, pero Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han declinado mi invitación. Decisión que por supuesto respeto, pero que también lamento», anunció Osborne al inicio del formato.

No fue, no obstante, la única referencia que dedicó a la ausencia de ambos en el programa. En su entrevista con Pablo Casado, cuando ambos se encontraban hablando acerca de bebés prematuros, como lo son el hijo de Osborne, el del líder del PP y los gemelos de Iglesias, el presentador volvió a mentar la ausencia del líder de Podemos y de Sánchez en su programa. «A mí me hubiera gustado poder hablar con ellos. No han venido ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias», le comentó a Casado, que asentía extrañado.

«Hombre... me hubiera gustado», prosiguió el conductor del programa de Telecinco. «Pedro ya ha estado aquí [acudió al programa en noviembre de 2015] y sabe que esto es una casa abierta y que yo soy un tío educado, que voy a hacer que se sienta cómodo. A Pablo no le conozco de nada. Solo he coincidido con él una vez. No nos parecemos en nada y lo que yo pienso probablemente esté en las antípodas de lo que piesna él. Pero hubiera tenido muichísimo interés en sentarme y hablar con él», afirmó Osborne, con gesto contrariado, en «Mi casa es la tuya».