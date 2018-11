Chabelita regresa a la casa de «GH VIP»

Actualizado 07/11/2018 a las 16:23

Jorge Javier Vázquez quiso comenzar la gala de este martes de «GH VIP 6: Límite 48 horas» con una propuesta para Chabelita. El cumpleaños de la exconcursante es este jueves, día de gala, y la organización del reality ha querido sorprenderle con una peculiar invitación: celebrarlo dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

«Estás invitada a celebrar tu cumpleaños en Guadalix», le dijo el presentador de «GH VIP». Aunque incrédula, la hija de Isabel Pantoja no parecía estar descontenta con la propuesta. «La verdad es que me encanta el regalo. Lo considero uno de los mejores», contestó. Sin embargo, Chabelita puso una condición: hablar con Asraf a solas para poder «aclarar la situación».

«Si tú quieres, yo el jueves te regalo hablar con Asraf. Ese es mi regalo», le contestó el presentador sin especificar las condiciones de esa charla. Pese a que todas las miradas estaban puestas en la reacción de Chabelita, a quien no le hizo gracia esta propuesta fue a Omar Montes, hasta ahora expareja de la concursante, ya que, según él, «su chica tiene demasiadas ganas de hablar con Asraf».

«Tú me dejaste hace un mes y pico creyéndote una cosa que yo mantengo que no pasó. Tengo que tener una conversación con Asraf en la que creo que tú no pintas nada. Esto no tiene nada que ver con tus inseguridades. Tengo que hablar con él una serie de cosas que contigo ya he hablado. Quiero hablar con él y no me importa nada lo que tú pienses», espetó Chabelita. «Ya cuando salga ya hablaré yo con él las cosas», añadió entonces Omar Montes.

Finalmente, Mediaset España ha confirmado este miércoles que Chabelita regresará a la casa de Guadalix de la Sierra para celebrar su cumpleaños con sus antiguos compañeros. Será la misma noche en la que descubramos quién será el séptimo expulsado: Asraf o Ángel Garó.