El futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué acudió el pasado jueves a «La resistencia» y su presencia en el programa que presenta David Broncano en #0 no dejó indiferente a nadie. En tono de mofa, el deportista dejó titulares de todo tipo en el espacio satírico de la cadena exclusiva de Movistar+, aunque varias de sus declaraciones no han sentado nada bien en algunos sectores del deporte rey.

Entre otras cosas, el defensa internacional con la selección española bromeó acerca del RCD Español y el Real Madrid, máximos rivales de su club. Además, aseguró que en el grupo de WhatsApp que comparte con sus compañeros de equipo agregan en ocasiones a personalidades que siguen la información del Real Madrid, como Alfredo Duro y Tomás Roncero. «Les empezamos a tirar iconos de caras de cerdo, a decir “Duro, me la pones dura”... y luego les echamos», comentó el futbolista entre risas, al tiempo que afirmó que sabía que su confesión tendría «repercusión».

En efecto, así ha sido. En la emisión de este lunes de «El chiringuito», el programa que presenta Josep Pedrerol en MEGA, canal de Atresmedia, varios tertulianos cargaron con fuerza contra Piqué. En especial, por aquella anécdota sobre el grupo de WhatsApp relativa a Roncero y Duro, ambos colaboradores del formato de Pedrerol. «Esto en los colegios y en los institutos tiene un nombre, que es “bullying”. El ejemplo que dio la semana pasada me parece terrorífico. Yo estoy por encima del resto, he creado un grupo de WhatsApp donde nos divertimos mofándonos y riéndonos de la gente. Intentando humillar. Eso es lo que ha hecho Gerard Piqué, riéndose a carcajadas con miles de cómplices aplaudiéndole la gracia», condenó el colaborador José Luis Sánchez.

En su crítica, no obstante, Sánchez fue más allá. «En los colegios e institutos, esto es práctica denunciable por muchos padres que lo sufren por desgracia. Como ejemplo a la sociedad, es deleznable. Que haya gente con esa posición social que se vanaglorie de reírse, mofarse y humillar a gente que simplemente por edad merece una educación todavía mayor, me parece uno de los episodios más tristes que he visto de un deportista en los últimos años», afirmó el tertuliano.

Misma línea en la que se expresó el también colaborador Edu Aguirre. «Lo que hizo Piqué es de mala educación, de mal gusto, de mal compañero, sobrepasa los límites... a mí personalmente me pareció de vergüenza ajena. Me parecía feo». Duro, por su parte, intentó tirar de ironía para contestar al futbolista con una poesía. «Piqué se mete con Roncero y con Duro, por eso los madridistas te quieren meter un puro», rezaba uno de los versículos que esgrimió en «El chiringuito».

Más allá de ello, Pedrerol defendió al Español tras las palabras de Piqué. «No es una minoría, a la que intentan además taparle la boca. El Español ha sido maltratado permanentemente en Cataluña. Ninguneado y perjudicado permanentemente. Ser del Español es muy duro en Cataluya y lo sabe cualquiera que vive ahí. Hay que entender la minoría que se siente pisoteada muchas veces».