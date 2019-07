Big Little Lies Las claves del segundo episodio de «Big Little Lies» en Antena 3 Este miércoles a las 22:40 se emitirá en Antena 3 el segundo capítulo de «Big Little Lies»

Celeste, protagonista de «Big Little Lies» Play Series

«Big Little Lies» regresa este miércoles (22.40) a las noches de Antena 3. En la segunda entrega de la primera temporada de la aclamada serie de HBO, las protagonistas indagarán sobre el misterioso asesinato sucedido en el primer capítulo, aunque habrá que esperar para saber de quién es el cuerpo y, sobre todo, quién es el asesino. La disputa entre Renata (Laura Dern) y Madeline (Reese Witherspoon) será el núcleo de este capítulo, de nombre «Maternidad feroz». En él, también conoceremos a los personajes masculinos, Perry (Alexander Skarsgård), Nathan (James Tupper) exmarido de Madeline y actual esposo de Bonnie (Zoe Kravitz), así como a la actual pareja de Madeline, Ed (Adam Scott). Creada por David E. Kelley y dirigida por Jean-Marc Vallée, «Big Little Lies» está basada en la novela de Liane Moriarty y cuenta con Witherspoon y Kidman dentro de la producción ejecutiva. Desarrolla la historia de tres mujeres: Madeline Mackenzie, Celeste Wright y Jane Chapman, interpretadas por Reese Witherspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley respectivamente. En el primer capítulo de la exitosa serie, emitido la pasada semana en Antena 3, Jane llega a la ciudad californiana de Monterrey junto a su hijo Ziggy, que va al mismo colegio al que van los hijos de Celeste y Madeline. Todo parecía ir bien pero las vidas de las protagonistas, aparentemente perfectas, dan un vuelco y se verán envueltas en situaciones de violencia doméstica, acoso escolar entre Ziggy y Amabella, la hija de Renata. La segunda temporada, en emisión en HBO La serie de HBO ha estrenado ya su segunda temporada en la que la oscarizada Meryl Streep se incorporó al reparto. Esta dramática comedia involucrará a sus protagonistas en situaciones en las que comprobarán la fragilidad del matrimonio, sentirán la maldad de las falacias y la permanencia de las amistades junto con la lucha por la crianza de sus hijos. La enemistad de los primeros capítulos, que derivó en una estrecha amistad entre cinco mujeres, podría verse afectada de nuevo.



