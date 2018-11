TV3 echa más leña al fuego: dos cómicos se limpian la nariz con la bandera catalana

Actualizado 06/11/2018 a las 11:33

El humorista Dani Mateo no pasa por sus mejores momentos. Tal y como reconoció ayer durante una entrevista en Cadena Ser, la broma de mal gusto en «El Intermedio», donde el colaborador de Wyoming se sonaba la nariz con una bandera de España, ha supuesto que tanto el cómico como su familia reciban centenares de amenazas. «Llevo unos días muy mal porque ha sido muy fuerte. Recibir amenazas, mi familia, mi chica, yo, las empresas con las que trabajo… Muchos me pueden acusar de ingenuo pero no supe prever la dimensión», reconoció Mateo durante una entrevista en «Hoy por Hoy». Ayer, además, varios anunciantes de «El Intermedio» anunciaron el fin de sus relaciones con el espacio de La Sexta por «respeto a la Constitución» y los espectadores llamaban en Twitter a un boicot a aquellas empresas que mantuvieran sus contratos publicitarios con el polémico programa.

El cómico, sin embargo, ha sido también defendido por parte de los espectadores que no han considerado ofensa alguna el sketch de «El Intermedio», así como por compañeros de profesión que, al igual que ocurrió hace unos meses con Rober Bodegas, consideran que el humor no debe tener límites. Ejemplo de ello fue lo ocurrido anoche en TV3, la televisión pública de Cataluña y en la que dos humoristas se posicionaron a favor del cómico, al que llamaron «compañero», limpiándose la nariz con la bandera de Cataluña. En concreto, fue en el programa «Està Passant» donde Toni Soler y Jaír Domínguez mostraron su apoyo sin fisuras a Mateo: «Como Dani es compañero y como estamos a favor del humor sin censura ahora procederé a sonarme con un símbolo nacional», dijo Soler antes de llevar a cabo el polémico gesto.

Las reacciones a la broma no se hicieron esperar y, aunque parte de la audiencia mostró su apoyo a los humoristas, hubo también quien se preguntó porque no, en lugar de utilizar la bandera de Cataluña, Toni Soler y Jaír Domínguez no emplearon una estelada para su número cómico:

Toni Soler se suena los mocos con la senyera en TV3 porque esa bandera ya no les representa. Que lo haga con la estelada. — Doctor Okupa (@Pedrokupa) 6 de noviembre de 2018

Ahora nos toca ver como los manipuladores golpistas de la TV3 se burlan de la bandera de todos los catalanes y claro lo hacen con la Senyera NO con la ESTELADA indepe.

La Senyera ahora es la que sacan los constitucionalistas en las manifestaciones pic.twitter.com/3M8hlq3enu — Juan de Laciana (@JuanLaciana) 6 de noviembre de 2018

Varios anunciantes abandonan La Sexta

Tras el comentado gag de Dani Mateo en «El Intermedio» son ya varias las marcas que han optado por cancelar sus contratos publicitarios con el espacio que presenta el Gran Wyoming. A Clínica Baviera, que el pasado viernes anunció que retiraría el rostro de Dani Mateo de sus anuncios, le han seguido la empresa textil Álvaro Moreno, la firma de maquillaje Pinceles Vendetta y Temptu España y la marca de ropa masculina Neuw Denim. «No toleramos de ninguna manera las faltas de respeto a la bandera española», afirmó esta última empresa a través de un comunicado en su página de Facebook.