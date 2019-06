La confesión más loca de «First dates»: «riego mis plantas con mi menstruación»

Actualizado 06/06/2019 a las 09:24

Si por algo se ha caracterizado «First Dates» desde que llegó a las pantallas de Cuatro es por la cantidad de personajes curiosos que se dejan pasar por su restaurante. Personalidades poco comunes y con experiencias inverosímiles que dejan boquiabiertos a los espectadores del programa. La última persona en cumplir con este perfil es Almudena, de 30 años, que es educadora social y, en su tiempo libre, artista.

Independientemente de lo bien o mal que pinte, lo que a la audiencia le ha quedado claro es que Almudena tiene una forma de ver la vida muy particular, y las relaciones sentimentales y el sexo en concreto. «He tenido mucha suerte en el amor. He tenido encuentros muy bonitos. Digo que he tenido mucha suerte porque creo que mi manera de ver el mundo tampoco es fácil», anunciaba Almudena nada más llegar al restaurante.

«Mi vida sentimental ha sido intensa, digna de escribir un libro. De hecho me lo he llegado a plantear de cara al futuro», aseguró Almudena durante su recibimiento en el restaurante. La educadora social, de hecho, considera que es «capaz de amar a varias personas» a la vez, pero no le gusta considerar sus gustos como poliamor. «Me gusta hablar de amor libre», asegura.

Dentro de este tipo de sentimientos afectivos, Almudena asegura sentirse cómoda. De hecho, prácticamente desde sus primeros pasos dentro del mundo amoroso, supo que el mantener relaciones con una única persona no era para ella. «A los 17 años empecé a pensar que no tenía por que estar solo con mi pareja de aquel momento. Así que empecé a explorar el tener otras relaciones al margen y era una persona que también pensaba igual que yo. Y desde ese momento ha sido una exploración continua», aseguró Almudena a cámara. Por eso se había acercado hasta el restaurante de «First Dates», para buscar suerte en una nueva experiencia amorosa.

«He tenido experiencias sexuales y afectivas con mujeres, hombres y también con personas de género no binario: queer, transexuales, etc.», continuaba diciendo antes de que llegara su cita. De hecho, pensando en que la otra persona le conociera un poco más, había pintado un cuadro con el que Almudena se siente muy representada. «Dice bastante de mi. Hay una mujer con un ojo abierto, el tercer ojo. Es, para la filosofías orientales, la conciencia. Habla de que las mujeres tomen conciencia de si mismas».

Pero, sin duda, lo que más sorprendió a los televidentes fue su fuerte vínculo con el mundo terrenal que rodea a Almudena. Amante de la naturaleza, la educadora social y aficionada a la pintura intenta sentirse en paz con el medio ambiente al máximo. Piensa que lo que sale de la tierra debe de regresar a ella, y por ello usa un fertilizante muy exclusivo para sus plantas: su menstruación.

«Una de las cosas que yo hago es regar mis plantas con mi menstruación, que en un principio puede parecer muy raro pero es buenísimo. Es una cosa que puede parecer una locura, pero si lo normalizas es muy bonito», aseguró Almudena. Esta declaración provocó una enorme oleada de mensajes en las redes sociales.

#FirstDates912

Me he quedado sin palabras con la forma de regar de Almudena...no puedo decir mas — Danko747 (@Danko1210) 5 de junio de 2019

#FirstDates912 las plantas de Almudena sólo se riegan cada 28 días....vaya regla abundante...o quizás sólo tenga un poto. — Moises (@MoisesDelicado) 5 de junio de 2019

Su cita para aquella noche fue Carlos, de 25 años, afincado en Madrid y que es profesor de arte. Lejos de verse espantado por la forma de ser de Almudena, que ella misma reconoce ser complicada, empezó a ver muchos paralelismos en la forma de pensar de ambos. Como era de esperar, no tardó mucho en salir el tema sexual entre plato y plato. «¿Qué es lo más loco que has hecho?», le preguntó la educadora social, a lo que Carlos respondió que «abrí un portal en plena Malasaña, y en el cuarto de contadores» había mantenido relaciones sexuales.

Cuando fue más intensamente preguntado, Carlos aseguró haber realizado «un trío que fue rodadísimo», algo que entusiasmó a Almudena. «Me ha parecido mono cuando me ha dicho que hacer un trío era como lo más loco que ha hecho. Por dentro pensaba "madre mía, cuando me ponga a contar cosas igual lo espanto"», pero no fue así. «He tenido sexo con amigos y luego todo queda en una simple amistad. No tiene por qué modificarse la amistad, de hecho igual hasta aporta cosas y conoces más a esa persona», le confesó Almudena a Carlos, quien se mostraba a favor del argumento que le acaba de ofrecer su compañera de mesa. «De verdad creo que cada vez hay más gente abierta a este tipo de cosas, pero no deja de sorprenderme. Y sobre todo hoy, encontrarme una persona que me corresponda en eso», dijo a cámara una Almudena que salió muy convencida con el encuentro que había mantenido en el programa.